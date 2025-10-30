Agenda cheia: Lula tem dia de reuniões com foco em investimentos e indústria

Petista se encontrou hoje com o presidente da Mercedes-Benz do Brasil & CEO da América Latina, Denis Güven - (crédito: Ricardo Stuckert / PR)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva tem agenda cheia nesta quinta-feira (30/10), marcada por encontros com empresários, ministros e representantes de investidores internacionais. Após viagem internacional e reuniões de emergência para tratar da crise no Rio ao desembarcar no Brasil, os compromissos de hoje estão recheados de pauta econômica e de articulação de políticas de atração de investimentos.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Pela manhã, às 10h, o petista se reuniu com dois importantes nomes da indústria nacional e automotiva, setores estratégicos na transição energética e na retomada da produção industrial. Ele recebeu o CEO da Be8, Erasmo Carlos Battistella, e o presidente da Mercedes-Benz do Brasil e CEO América Latina, Denis Güven.

Leia também: Lula diz que é preciso trabalho coordenado para não por em risco policiais e famílias inocentes

Na sequência, às 11h, o presidente se reúne com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, no Palácio do Planalto. Durante a tarde, às 15h30, participa de uma reunião com a Comissão Global de Investidores Mining 2030, no Palácio Itamaraty. O grupo reúne líderes internacionais do setor de mineração e sustentabilidade, com foco em metas ambientais e em investimentos de longo prazo no setor mineral.

Encerrando o dia, às 17h, o presidente se encontra com o ministro da Secretaria de Comunicação Social, Sidônio Palmeira, também no Planalto.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Saiba Mais Política Lindbergh aciona STF e pede afastamento de Cláudio Castro por interferência em investigação

Lindbergh aciona STF e pede afastamento de Cláudio Castro por interferência em investigação Brasil PCC, empresários, agiotas e traficantes são alvos de operação

PCC, empresários, agiotas e traficantes são alvos de operação Brasil Quem é a "Japinha do CV", morta com tiro no rosto em operação no RJ