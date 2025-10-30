InícioPolítica
Lula embarca para COP no sábado e deve fica 10 dias fora; veja agenda

Em Belém, Lula visitará a nova ala do aeroporto e o Porto de Outeiro. Nos próximos dias, também visita comunidades tradicionais do estado, vai a compromissos da COP30 e deve visitar Fernando de Noronha

No domingo (2) e na segunda-feira (3), Lula fará uma série de visitas a comunidades tradicionais do Pará, incluindo indígenas, quilombolas e extrativistas - (crédito: Reuters)
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) embarca neste sábado (1º/11) para Belém, no Pará, onde participa de eventos da COP30. Segundo interlocutores do Planalto, o presidente deve ficar cerca de 10 dias fora de Brasília.

A agenda ainda pode sofrer alterações. No sábado, o petista fará uma visita à nova ala do Aeroporto de Belém, que passou por uma extensa reforma em preparação para a conferência ambiental. No mesmo dia, também visita o novo Porto de Outeiro, que receberá navios de hospedagem para a COP.

No momento, o Planalto não trabalha com a possibilidade de Lula assistir ao show Global Citizen, realizado em Belém, sábado, que reúne artistas nacionais e internacionais. Dentre eles, o vocalista da banda Coldplay, Chris Martin. A presença, porém, não está descartada.

No domingo (2) e na segunda-feira (3), Lula fará uma série de visitas a comunidades tradicionais do Pará, incluindo indígenas, quilombolas e extrativistas, incluindo em trechos de difícil acesso. Na terça-feira (4), no momento, não há compromissos definidos, mas a expectativa é de que Lula continue no estado.

Já na quarta-feira (5), Lula reservará parte do dia para realizar reuniões bilaterais com os chefes de Estado que vêm ao Brasil. Segundo fonte do Executivo, foram “dezenas” de pedidos de reuniões até o momento — o que é comum em eventos internacionais —, mas ainda não há confirmações.

A Cúpula de Chefes de Estado da COP será realizada na quinta (6) e na sexta-feira (7). No sábado (8) e no domingo (9), Lula deve visitar a ilha de Fernando de Noronha, em Pernambuco, para o lançamento do projeto de energia solar instalado no local. Ainda não há confirmação se Lula vai participar da abertura da COP 30, em 10 de novembro.

Victor Correia

Repórter

Formado jornalista pela UnB. Estagiou no Correio de 2016 a 2018 em Ciência, Saúde e Tecnologia. Atuou em assessoria até 2022, quando voltou ao Correio. Repórter de Política, Brasil e Economia.

Por Victor Correia
postado em 30/10/2025 18:30
