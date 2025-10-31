InícioPolítica
Facções só serão derrotadas com o esforço conjunto de todas as esferas de poder, diz Lula

Proposta prevê até 30 anos de prisão para integrantes de organizações criminosas e mecanismos de asfixia financeira

O presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, concede uma entrevista coletiva durante a 47ª Cúpula da Associação de Nações do Sudeste Asiático (ASEAN) em Kuala Lumpur, em 27 de outubro de 2025 - (crédito: ARIF KARTONO / AFP)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva anunciou nesta sexta-feira (31/10) o envio ao Congresso Nacional do Projeto de Lei Anti Facção, proposta elaborada pelo Governo Federal que busca ampliar o poder do Estado no combate às organizações criminosas que atuam em comunidades e bairros de todo o país.

Segundo Lula, o texto eleva para até 30 anos as penas aplicadas a quem integra facções criminosas, além de criar mecanismos que fortalecem as investigações e permitem asfixiar financeiramente essas organizações. O projeto também inclui medidas voltadas à proteção de órgãos públicos contra a infiltração de membros de facções — uma preocupação crescente entre autoridades de segurança.

“As facções só serão derrotadas com o esforço conjunto de todas as esferas de poder. Diferenças políticas não podem ser pretexto para que deixemos de avançar”, afirmou o presidente em publicação nas redes sociais.

A proposta integra um pacote de medidas do governo federal voltadas ao enfrentamento do crime organizado e se soma à PEC da Segurança Pública, enviada ao Congresso em abril. A emenda constitucional prevê ações coordenadas entre União, estados e municípios para fortalecer o trabalho de inteligência e ampliar a cooperação entre as forças policiais.

Lula afirmou confiar no “empenho dos parlamentares para a rápida tramitação e aprovação” tanto do PL Antifacção quanto da PEC da Segurança, ressaltando que a prioridade é “garantir a tranquilidade das famílias brasileiras”.

Fernanda Strickland

Repórter

Formada em jornalismo na Universidade Paulista (UNIP). É repórter de economia do Correio Braziliense desde 2020. Participou do Estágio de Correspondentes de Assuntos Militares (ECAM) 2019. Já passou pelas assessorias de comunicação da Embrapa e do IFB.

Por Fernanda Strickland
postado em 31/10/2025 18:47
