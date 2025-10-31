Facções só serão derrotadas com o esforço conjunto de todas as esferas de poder, diz Lula

O presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, concede uma entrevista coletiva durante a 47ª Cúpula da Associação de Nações do Sudeste Asiático (ASEAN) em Kuala Lumpur, em 27 de outubro de 2025 - (crédito: ARIF KARTONO / AFP)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva anunciou nesta sexta-feira (31/10) o envio ao Congresso Nacional do Projeto de Lei Anti Facção, proposta elaborada pelo Governo Federal que busca ampliar o poder do Estado no combate às organizações criminosas que atuam em comunidades e bairros de todo o país.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Segundo Lula, o texto eleva para até 30 anos as penas aplicadas a quem integra facções criminosas, além de criar mecanismos que fortalecem as investigações e permitem asfixiar financeiramente essas organizações. O projeto também inclui medidas voltadas à proteção de órgãos públicos contra a infiltração de membros de facções — uma preocupação crescente entre autoridades de segurança.

“As facções só serão derrotadas com o esforço conjunto de todas as esferas de poder. Diferenças políticas não podem ser pretexto para que deixemos de avançar”, afirmou o presidente em publicação nas redes sociais.

Assinei e envio hoje ao Congresso Nacional o Projeto da Lei Antifacção, elaborado pelo Governo do Brasil, que eleva para até 30 anos as penas para quem integra as facções criminosas que dominam muitos bairros e comunidades.



O projeto cria mecanismos que aumentam o poder do… pic.twitter.com/t23SP7VVgw — Lula (@LulaOficial) October 31, 2025

A proposta integra um pacote de medidas do governo federal voltadas ao enfrentamento do crime organizado e se soma à PEC da Segurança Pública, enviada ao Congresso em abril. A emenda constitucional prevê ações coordenadas entre União, estados e municípios para fortalecer o trabalho de inteligência e ampliar a cooperação entre as forças policiais.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Lula afirmou confiar no “empenho dos parlamentares para a rápida tramitação e aprovação” tanto do PL Antifacção quanto da PEC da Segurança, ressaltando que a prioridade é “garantir a tranquilidade das famílias brasileiras”.