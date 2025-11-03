Lula visita comunidades tradicionais antes da COP30

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva terá uma semana intensa de compromissos no Pará, em preparação para a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP30), incluindo visitas a comunidades tradicionais e reuniões com lideranças internacionais.

Nesta segunda-feira (3/11), pela manhã, o petista visita o Quilombo Itacoã Miri, em Acará, e segue para o Projeto de Assentamento Agroextrativista (PAE) de Ilha Grande, em Belém. No período da tarde, está prevista a chegada à Base Naval de Val de Cães.



A agenda no estado começou no domingo (2), com uma visita à Aldeia Vista Alegre do Capixauã, na Reserva Extrativista Tapajós-Arapiuns, reforçando o foco do governo em comunidades tradicionais e políticas de preservação ambiental.

A COP30 terá início oficial em 10 de novembro, mas Belém já receberá nos dias 6 e 7 a Cúpula de Líderes da conferência, que reunirá representantes internacionais para discutir estratégias de mitigação e adaptação à crise climática.

Durante a cúpula, o presidente participará de diversas reuniões bilaterais e fará a fala de abertura da sessão principal, seguida de discursos de outros representantes internacionais.

Ainda na quinta-feira, Lula oferecerá um almoço para as delegações internacionais com o objetivo de promover o Fundo Florestas Tropicais para Sempre (TFFF), uma das principais iniciativas brasileiras de financiamento para preservação das florestas úmidas e de sua biodiversidade.

As discussões da cúpula estão organizadas em três sessões temáticas. A primeira abordará florestas e oceanos, a segunda tratará da transição energética e a terceira fará um balanço dos 10 anos do Acordo de Paris e da implementação de suas metas.