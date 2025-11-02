Presidente da Funai alerta para falta de servidores no órgão

A fala foi feita durante a visita do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, neste domingo (2/11), à Aldeia Vista Alegre do Capixauã, localizada na Reserva Extrativista Tapajós-Arapiuns, no Pará. Lula estava acompanhado das ministras do Meio Ambiente e Mudança do Clima do Brasil, Marina Silva, e dos Povos Indígenas, Sonia Guajajara, além de representantes da Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai) e do Instituto Chico Mendes de Conservação da Amazônia.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
Wapichana agradeceu a gestão do presidente Lula, porque de acordo com a presidente da Funai, a gestão dele permitiu a demarcação de novas terras indígenas. "Queria reforçar que a Funai está no processo, graças ao nosso presidente Lula, para ser reconstruída. A gente que assumiu esse cargo, está com uns 3 anos e a gente está junto com os povos indígenas", comemorou. De acordo com a presidente do órgão, mais duas demarcações físicas deverão ser realizadas no primeiro semestre do ano que vem.
Promessas
- Leia também: A largada da COP30
COP30
A visita é um dos compromissos preparatórios da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP 30) no Pará. O presidente Lula chegou no último sábado (1º/11) e deve ficar até o final da Cúpula de Chefes de Estado marcada para os dias 6 e 7 de novembro, em Belém.
Saiba Mais
- Mundo A controversa e deslumbrante região da China que virou refúgio turístico com milhões de visitantes
- Esportes Carrascal tem edema ósseo e é dúvida para próximos jogos do Fla
- Esportes Jannik Sinner fatura o Masters de Paris e retorna ao topo do ranking
- Mundo Cruz Vermelha recebeu restos mortais de 3 reféns em Gaza, diz Israel
- Flipar Fóssil de vaga-lume pré-histórico é encontrado no sudeste da Ásia
- Cidades DF Chuvas no DF têm queda de granizo, ventania e estragos; veja vídeos