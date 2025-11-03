Alckmin diz que combate ao crime deve ser feito via "terra, mar e ar"

Além de ter sida dita após a assinatura do projeto contra facções criminosas, a fala do vice-presidente Geraldo Alckmin teve como contexto a megaoperação policial das polícias Militar e Civil do Rio de Janeiro contra o Comando Vermelho - (crédito: Marcelo Camargo / Agência Brasil)

O vice-presidente Geraldo Alckmin afirmou, nesta segunda-feira (3/11), que organizações criminosas devem ser combatidas via "terra, mar e ar". A declaração, feita na abertura do 7º Fórum Paulista de Desenvolvimento, em Itu (SP), ocorreu após o presidente Luiz Inácio Lula da Silva assinar, na semana passada, o projeto de lei antifacção.

"Organização criminosa deve ser enfrentada por terra, mar e ar. Então todo o empenho nesse trabalho. Queria destacar que o presidente Lula sancionou a lei que está estabelecendo penas mais duras para o crime organizado e encaminhou ao Poder Legislativo uma proposta de combate às facções. Nós precisamos unir os três níveis de governo: municipal, estaduais, nacional no combate ao crime organizado", disse Alckmin.

Além de ter sida dita após a assinatura do projeto contra facções criminosas, a fala do vice-presidente Geraldo Alckmin teve como contexto a megaoperação policial das polícias Militar e Civil do Rio de Janeiro contra o Comando Vermelho. A ação, ocorrida na semana passada, deixou ao menos 121 mortos.