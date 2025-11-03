Após megaoperação no Rio, Moraes se encontra com Castro e Paes

Moraes quer mais explicações sobre a operação deflagrada na semana passada que deixou ao menos 121 mortos, considerada a mais letal do estado - (crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), irá se encontrar, na manhã desta segunda-feira (3/11), com o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro (PL-RJ), para realizar audiências com autoridades após a Operação Contenção, deflagrada nos Complexos da Penha e do Alemão e que deixou 121 mortos, incluindo quatro policiais.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

A reunião será realizada no Centro Integrado de Comando e Controle (CICC) da Polícia Militar (PM) do estado. Além de Castro, também são esperados o secretário de Segurança Pública do RJ, Victor Santos; o comandante da PM, coronel Marcelo Menezes; o secretário de Polícia Civil fluminense, Felipe Curi; e o diretor da Superintendência Geral da Técnica Científica, Waldyr Ramos.

Leia também: Moraes determina preservação integral de provas sobre operação no Rio

Foi determinado pelo ministro, no dia seguinte à operação ocorrida no último dia 28, que o governador do estado enviasse informações sobre a operação no âmbito da Arguição de descumprimento de preceito fundamental (ADPF) das Favelas, que impõem diretrizes para a atuação das forças de segurança pública fluminense em comunidades do estado.

Após o encontro de hoje cedo, Moraes irá cumprir outras agendas na cidade. Está previsto que o ministro visite as sedes dos outros órgãos convocados, como a Defensoria Pública do Estado, o Tribunal de Justiça e o Ministério Público do Rio de Janeiro, além de um encontro com o prefeito da capital, Eduardo Paes (PSD-RJ).

De acordo com Moraes, a determinação das audiências segue o que foi determinado pelo Plenário da Suprema Corte no julgamento do mérito da ação, que fixou que devem ser preservados os vestígios de crime e assegurada a independência técnica das perícias em investigações de crimes contra a vida.

Leia também: Mobilização em Brasília faz críticas ao massacre no Rio de Janeiro

Na próxima quarta-feira (5), o vice-presidente do STF também marcou uma audiência conjunta com a participação destes órgãos e entidades, que deverão indicar seus representantes à chefia do gabinete do magistrado até as 15h de amanhã (4). São elas:

Conselho Nacional de Direitos Humanos;

Comissão de Defesa dos Direitos Humanos e Cidadania da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro;

Instituto Anjos da Liberdade;

Conectas Direitos Humanos;

Redes da Maré;

Educafro;

Justiça Global;

Instituto de Estudos da Religião;

Rede de Comunidades e Movimentos contra a Violência;

Coletivo Fala Akari;

Coletivo Papo Reto;

Iniciativa Direito à Memória e Justiça Racial;

Movimento Negro Unificado;

Centro pela Justiça e o Direito Internacional;

Laboratório de Direitos Humanos da UFRJ;

Núcleo de Assessoria Jurídica Universitária Popular Luiza Mahin;

Instituto de Defesa da População Negra;

Movimento Mães de Manguinhos;

Instituto de Advocacia Racial e Ambiental.

*Estagiário sob a supervisão de Andreia Castro