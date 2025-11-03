Após megaoperação no Rio, Moraes se encontra com Castro e Paes

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), irá se encontrar, na manhã desta segunda-feira (3/11), com o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro (PL-RJ), para realizar audiências com autoridades após a Operação Contenção, deflagrada nos Complexos da Penha e do Alemão e que deixou 121 mortos, incluindo quatro policiais.
A reunião será realizada no Centro Integrado de Comando e Controle (CICC) da Polícia Militar (PM) do estado. Além de Castro, também são esperados o secretário de Segurança Pública do RJ, Victor Santos; o comandante da PM, coronel Marcelo Menezes; o secretário de Polícia Civil fluminense, Felipe Curi; e o diretor da Superintendência Geral da Técnica Científica, Waldyr Ramos.
Foi determinado pelo ministro, no dia seguinte à operação ocorrida no último dia 28, que o governador do estado enviasse informações sobre a operação no âmbito da Arguição de descumprimento de preceito fundamental (ADPF) das Favelas, que impõem diretrizes para a atuação das forças de segurança pública fluminense em comunidades do estado.
Após o encontro de hoje cedo, Moraes irá cumprir outras agendas na cidade. Está previsto que o ministro visite as sedes dos outros órgãos convocados, como a Defensoria Pública do Estado, o Tribunal de Justiça e o Ministério Público do Rio de Janeiro, além de um encontro com o prefeito da capital, Eduardo Paes (PSD-RJ).
De acordo com Moraes, a determinação das audiências segue o que foi determinado pelo Plenário da Suprema Corte no julgamento do mérito da ação, que fixou que devem ser preservados os vestígios de crime e assegurada a independência técnica das perícias em investigações de crimes contra a vida.
Na próxima quarta-feira (5), o vice-presidente do STF também marcou uma audiência conjunta com a participação destes órgãos e entidades, que deverão indicar seus representantes à chefia do gabinete do magistrado até as 15h de amanhã (4). São elas:
-
Conselho Nacional de Direitos Humanos;
-
Comissão de Defesa dos Direitos Humanos e Cidadania da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro;
-
Instituto Anjos da Liberdade;
-
Conectas Direitos Humanos;
-
Redes da Maré;
-
Educafro;
-
Justiça Global;
-
Instituto de Estudos da Religião;
-
Rede de Comunidades e Movimentos contra a Violência;
-
Coletivo Fala Akari;
-
Coletivo Papo Reto;
-
Iniciativa Direito à Memória e Justiça Racial;
-
Movimento Negro Unificado;
-
Centro pela Justiça e o Direito Internacional;
-
Laboratório de Direitos Humanos da UFRJ;
-
Núcleo de Assessoria Jurídica Universitária Popular Luiza Mahin;
-
Instituto de Defesa da População Negra;
-
Movimento Mães de Manguinhos;
-
Instituto de Advocacia Racial e Ambiental.
*Estagiário sob a supervisão de Andreia Castro
