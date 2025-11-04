Silvio Costa Filho agradece apoio de Lula para candidatura ao Senado

Ministro diz ter apoio do presidente Lula para sua pré-candidatura ao Senado Federal em 2026. Para concorrer, ele terá que deixar a pasta até abril - (crédito: Ant?nio Cruz/Ag?ncia Brasil)

O ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, agradeceu nesta terça-feira (4/11) o apoio do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) a sua pré-candidatura ao Senado Federal em 2026, pelo estado de Pernambuco.

O apoio ocorre apesar de o Republicanos não estar oficialmente com Lula nas próximas eleições, devido a divergências internas na legenda. A expectativa é que a sigla libere os diretórios estaduais para firmarem alianças.

"Eu quero ter o privilégio de ser candidato ao Senado e eu quero, publicamente, agradecer o apoio e a confiança do presidente Lula a nossa pré-candidatura ao Senado em 2026. Eu aprendi na vida que gratidão se retribui com gratidão", respondeu o ministro ao ser questionado sobre a candidatura durante o program Bom Dia, Ministro, da estatal EBC.

"Eu me sinto pronto preparado para ser um senador que efetivamente represente o povo brasileiro e a gente possa dialogar com as pautas de interesse da sociedade", acrescentou.

Divergências

O Republicanos tem um potencial candidato à Presidência da República em 2026, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Embora seja apontado como o nome mais competitivo para enfrentar Lula, Tarcísio ainda não confirmou a candidatura e afirma que pretende disputar a reeleição ao governo paulista.

Costa Filho, porém, já disse publicamente que manterá o apoio ao petista mesmo se Tarcísio for candidato. Ele é presidente do diretório de Pernambuco da sigla. Para concorrer a uma vaga no Senado, o ministro terá que deixar a pasta até abril do ano que vem.

"Meu principal objetivo agora é continuar andando o Brasil e trabalhando pra gente poder fazer as entregas que o povo brasileiro precisa", frisou ainda.