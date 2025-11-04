Em Belém, Lula se reúne com ministros em barco-hotel

Lula decidiu se hospedam em um iate particular de luxo durante sua estadia em Belém para a COP30 - (crédito: ARIF KARTONO / AFP)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) realiza nesta terça-feira (4/11) uma série de reuniões com ministros palacianos em Belém, no Pará. Os encontros ocorrem no iate de luxo onde o petista decidiu se hospedar, atracado na Base Naval de Val de Cães.

O primeiro compromisso marcado, segundo a agenda oficial, é com o ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Guilherme Boulos, que viaja hoje à sede da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP30). A reunião está prevista para as 11h.

À tarde, Lula recebe também os ministros Gleisi Hoffmann (Secretaria de Relações Institucionais) e Sidônio Palmeira (Secretaria de Comunicação Social).

As reuniões com ministros são os únicos compromissos previstos hoje na agenda do presidente. Lula está em Belém desde sábado, onde inaugurou obras de infraestrutura para a Conferência do Clima, e visitou comunidades indígenas e quilombolas.

Amanhã (5), ele inicia uma série de reuniões bilaterais com chefes de Estado que vêm ao Brasil para a COP30. Até o momento, o Planalto não divulgou quais encontros ocorrerão, mas interlocutores apontam que houve dezenas de pedidos, o que é praxe em eventos de grande porte.

Lula decidiu se hospedar em um iate de luxo particular, e descartou a ideia de ficar em um navio da Marinha. O barco, batizado de Iana III, é utilizada com um contrato de locação com a empresa Icotur Transporte e Turismo, e os valores ainda não foram divulgados.