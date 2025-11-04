Transatlânticos que servirão de hospedagem para COP30 chegam a Belém

Dois navios de cruzeiro transatlânticos que servirão de hospedagem durante a 30ª Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas (COP30) chegaram a Belém nesta terça-feira (4/11), vindos da Europa. As embarcações MSC Seaview e Costa Diadema foram contratadas pelo governo federal para ampliar a oferta de acomodações na capital paraense, que não dispõe de infraestrutura hoteleira suficiente para receber um evento do porte da conferência.
Juntos, os navios têm capacidade para 6 mil leitos, e ficarão atracados no Porto de Outeiro, que passou por reformas para comportar embarcações de grande porte e foi inaugurado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no último sábado (1º).
Segundo o ministro da Casa Civil, Rui Costa, que recepcionou as embarcações, as embarcações ficam a cerca de 30 minutos de onde ocorrem os eventos da Conferência do Clima.
"Nos dias da COP será ainda mais rápido, porque a Via Expressa, a Via do BRT, ficará exclusiva para os ônibus que trafegarão até o Parque da Cidade. Ou seja, esse deslocamento será mais rápido do que o de muitos que sairão da maioria dos hotéis ou casas alugadas", disse a jornalistas.
Rui afirmou ainda que a reforma do porto, realizada em cinco meses, foi "um desafio de engenharia extraordinário", e que a estrutura vai beneficiar Belém mesmo após o evento.
"Belém não tinha capacidade para navios desse porte, seja navios de turismo ou de carga, e com essa infraestrutura passa a ter capacidade, portando coloca o estado do Pará e a cidade de Belém na rota do turismo nacional e internacional", comentou o ministro.