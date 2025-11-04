Novo confirma convite a Carol De Toni para disputar o Senado

Ribeiro rejeita a ideia de que o convite tenha sido uma provocação política - (crédito: Redes sociais/Divulgação)

O presidente do partido Novo, Eduardo Ribeiro, confirmou em entrevista ao Correio nesta terça-feira (4/11) que a deputada federal Caroline de Toni (PL-SC) recebeu convite oficial para se filiar à legenda e disputar o Senado por Santa Catarina nas eleições de 2026. O movimento ocorre em meio à indefinição do PL sobre a candidatura da parlamentar, que tem evitado o debate público por estar na reta final da gestação de sua segunda filha.

“Sim, foi feito o convite para que ela viesse ao Novo para disputar o Senado em Santa Catarina. A Carol é uma das melhores deputadas do Congresso Nacional e uma das principais lideranças do campo da direita. É presidente da Frente Parlamentar pelo Livre Mercado, e sua atuação à frente da CCJ garantiu que avançássemos em temas de grande relevância, como o fim das decisões monocráticas no STF”, afirmou Ribeiro.

A aproximação de Carol De Toni com o Novo ganhou força nas últimas semanas, depois que Carlos Bolsonaro (PL-RJ) intensificou sua presença em Santa Catarina e anunciou intenção de transferir seu domicílio eleitoral para o estado, onde pretende concorrer também ao Senado. Essa movimentação abriu um impasse dentro do PL, que ainda não definiu se lançará a deputada catarinense como candidata oficial da legenda.

Ribeiro, porém, rejeita a ideia de que o convite tenha sido uma provocação política. “Não se trata de confrontar ou fazer contraponto a ninguém, mas sim de justiça. A Carol se preparou para ser candidata ao Senado, ela conquistou esse direito. Há centenas de vereadores e prefeitos que já declararam apoio a ela. Seria uma grande injustiça se ela não concorresse por uma questão partidária”, declarou.

O dirigente também negou que o partido tenha receio de receber políticos vindos de outras siglas. “Todos os que estão vindo para o Novo compartilham dos nossos valores e são recebidos como parte do time. Vêm para somar, ajudar a construir o partido, fortalecer nossas bases e fazer o Novo ocupar cada vez mais espaços”, afirmou.

O Correio entrou em contato com o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, que ainda não respondeu aos questionamentos. Enquanto a deputada mantém silêncio por motivos pessoais, o Novo se adianta e se posiciona como um possível novo abrigo político para Caroline de Toni.

