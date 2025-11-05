Gleisi repudia assédio contra presidente do México: "Revoltante"

"O que ela sofreu é revoltante e mostra que nenhuma mulher, nem mesmo quem ocupa o mais alto cargo de um país, está livre de assédio", disse a ministra - (crédito: Gil Ferreira/SRI)

A ministra da Secretaria de Relações Institucionais (SRI), Gleisi Hoffmann, repudiou nesta quarta-feira (5/11) o assédio sexual sofrido pela presidente do México, Claudia Sheinbaum, durante um compromisso público na terça (4).

Em postagem nas redes sociais, Gleisi afirmou que o ato foi "revoltante", e nem mesmo uma mulher que ocupa o cargo mais alto em um país está livre de sofrer assédio.

"Triste ver o assédio sofrido pela presidenta do México, Claudia Sheinbaum. O que ela sofreu é revoltante e mostra que nenhuma mulher, nem mesmo quem ocupa o mais alto cargo de um país, está livre de assédio. Seguimos juntas enfrentando o machismo e a misoginia até que todas as mulheres sejam respeitadas. Nossa solidariedade, presidenta Claudia!", escreveu a ministra.

— Gleisi Hoffmann (@gleisi) November 5, 2025

O caso ocorreu ontem, enquanto Sheinbaum realizava uma caminhada no centro histórico da Cidade do México, próximo ao Palácio Presidencial. Um homem se aproximou por trás da presidente e tocou sua cintura e seu seio. O agressor também tentou beijar o pescoço da mandatária. Ele foi detido imediatamente, e foi preso durante a noite. Sheinbaum disse ainda que prestará queixa.