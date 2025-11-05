InícioPolítica
Investigação

Moraes diz que PF vai investigar crime organizado no Rio de Janeiro

Anúncio foi feito pelo ministro do STF durante reunião com entidades ligadas aos direitos humanos que acompanham a operação policial mais letal da história do Rio de Janeiro

Ministro do STF Alexandre de Moraes durante julgamento da Ação Penal 2694 - (crédito: Rosinei Coutinho/STF)
Ministro do STF Alexandre de Moraes durante julgamento da Ação Penal 2694 - (crédito: Rosinei Coutinho/STF)

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), disse, nesta quarta-feira (5/11), que a Polícia Federal vai abrir um inquérito para investigar o crime organizado no Rio de Janeiro. A apuração deve detectar a existência de esquemas de lavagem de dinheiro de facções e milícias e infiltração de organizações criminosas no poder público. 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

O anúncio foi feito pelo magistrado a representes de entidades dos direitos humanos que acompanham os desdobramentos da megaoperação do Rio de Janeiro contra o Comando Vermelho nos complexos do Alemão e da Penha. A ação deixou 121 mortos, incluindo quatro policiais, sendo considerada a mais letal da história. 

Segundo Moraes, o objetivo é atingir a estrutura financeira das facções — etapa considerada essencial para reduzir a violência e retomar áreas dominadas pelo crime. Ele destacou que o Estado deve apresentar estratégias para recuperar territórios dominados. “O Estado deve entrar para ficar. Não há segurança pública duradoura sem ocupar e devolver esses espaços à população”, disse.

Presente na reunião, o representante da Procuradoria-Geral da República (PGR), Nicolao Dino, ressaltou que o Estado brasileiro vem sendo cobrado por organismos internacionais devido ao elevado índice de letalidade policial. 

De acordo com ele, o Sistema Interamericano de Direitos Humanos, vinculado à Organização dos Estados Americanos (OEA), e a Organização das Nações Unidas (ONU) já emitiram 368 recomendações ao Brasil sobre o tema. 

Preocupações 

Entre os principais pontos trazidos pelas instituições estão a necessidade de investigação e perícias independentes, imparciais e transparentes, além do arquivamento dos inquéritos abertos contra familiares. 

Integrantes de entidades ligadas aos direitos humanos expuseram, ontem, a Alexandre de Moraes suas preocupações com a perícia e o andamento da investigação sobre a megaoperação do Rio de Janeiro contra o Comando Vermelho. 

Ao Correio, o diretor de litigância e incidência do Conectas, Gabriel Sampaio, ressaltou a importância  do acompanhamento das polícias técnico-científicas da União. 

“Estamos falando de um massacre com uma quantidade destacada de mortes. Pela dimensão e, sobretudo, sob a Edge da importante decisão do STF, a ADPF das Favelas é uma decisão de referência para a Justiça e para todo o país. Tudo isso que aconteceu foi em descumprimento da ADPF”, disse. 

As entidades se reuniram por 2 horas com o magistrado, na sede do tribunal. A medida se deu nos autos da ADPF das Favelas, na qual Alexandre de Moraes é o relator temporário. Segundo o representante do Conectas, há uma preocupação com a atuação de órgãos do estado, como o Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ). 

“Entendemos que há uma necessidade das ações das forças federais, como a PF e o MPF. As forças federais devem assumir um papel importante nessa investigações”, defendeu Sampaio. 





Saiba Mais



 


 

  • Google Discover Icon

Luana Patriolino

Repórter

Jornalista há 10 anos, é setorista de Poder Judiciário no Correio Braziliense. Já passou pelo caderno de Cidades e pela Revista do Correio. Tem experiência em site, impresso, rádio e assessorias de imprensa.

Por Luana Patriolino
postado em 05/11/2025 20:10
SIGA
x