Onyx Lorenzoni será ouvido nesta quinta pela CPMI do INSS

A Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) do INSS vai ouvir nesta quinta-feira (6/11), às 9h, o ex-ministro do Trabalho e da Previdência Onyx Lorenzoni. Ele comandou a pasta entre julho de 2021 e março de 2022, no governo de Jair Bolsonaro. O relator da CPMI, Alfredo Gaspar pretende entregar o relatório final em março de 2026.

A convocação vai ocorrer após requerimentos do deputado Rogério Correia (PT-MG) e dos senadores Randolfe Rodrigues (PT-AP) e Leila Barros (PDT-DF), como parte da decisão da comissão de ouvir todos os ex-ministros e ex-presidentes do INSS desde 2015.

O relator da CPMI, deputado Alfredo Gaspar (União-AL), afirmou ao Correio que não haverá blindagem política. “Não tem esse negócio de questionar o governo A e deixar de questionar o governo B. A população está cansada e quer respostas. Quem meteu a mão no dinheiro do aposentado vai responder, seja quem for”, declarou.

Gaspar disse ainda que muitos nomes considerados importantes, ainda serão convidados para prestar esclarecimentos. Ele ressaltou que as investigações já comprovaram o envolvimento de organizações criminosas que atuam dentro do próprio sistema da Previdência há décadas.

Segundo ele, o esquema atravessou diferentes governos e operou com a conivência de servidores e intermediários. “Essa é uma máfia instalada dentro do sistema previdenciário brasileiro. O problema se agravou a partir de 2016, quando caiu a exigência de carta sindical, o que abriu espaço para a criação de centenas de entidades fraudulentas”, explicou.