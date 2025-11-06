InícioPolítica
Belém

Lula recepciona chefes de Estado para Cúpula da COP30; assista

Ainda na manhã desta quinta-feira (6/11), o líder petista vai discursar durante a abertura da Cúpula, que ocorre até amanhã (7) para discutir temas da agenda climática global

Presidente inaugura hoje a Cúpula de Líderes da COP30, evento que inicia as negociações oficiais entre os países participantes da Conferência do Clima - (crédito: EPA)
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva recebe na manhã desta quinta-feira (6/11) os chefes de Estado e líderes internacionais que vão participar da Cúpula de Líderes da COP30, em Belém, capital do Pará. O encontro vai até amanhã (7) e prepara as negociações entre as delegações oficiais dos países, que começam na segunda (10).

Dentre os chefes que já chegaram na Zona Azul, onde ocorre a Cúpula, estão os presidentes da Síria, Ahmed al-Sharaa; do Suriname, Jennifer Simons; e da Finlândia, Alexander Stubb.

Após a recepção, o líder petista vai discursar na abertura da Cúpula. O evento contará com uma Plenária o dia todo, onde os líderes das delegações poderão fazer discursos. Haverá ainda sessões temáticas em paralelo, bem como um almoço para o lançamento do Fundo Florestas Tropicais para Sempre (TFFF, na sigla em inglês).

Victor Correia

Repórter

Formado jornalista pela UnB. Estagiou no Correio de 2016 a 2018 em Ciência, Saúde e Tecnologia. Atuou em assessoria até 2022, quando voltou ao Correio. Repórter de Política, Brasil e Economia.

Por Victor Correia
postado em 06/11/2025 10:08 / atualizado em 06/11/2025 11:01
