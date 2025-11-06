Lula recepciona chefes de Estado para Cúpula da COP30; assista

Presidente inaugura hoje a Cúpula de Líderes da COP30, evento que inicia as negociações oficiais entre os países participantes da Conferência do Clima - (crédito: EPA)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva recebe na manhã desta quinta-feira (6/11) os chefes de Estado e líderes internacionais que vão participar da Cúpula de Líderes da COP30, em Belém, capital do Pará. O encontro vai até amanhã (7) e prepara as negociações entre as delegações oficiais dos países, que começam na segunda (10).

Dentre os chefes que já chegaram na Zona Azul, onde ocorre a Cúpula, estão os presidentes da Síria, Ahmed al-Sharaa; do Suriname, Jennifer Simons; e da Finlândia, Alexander Stubb.

Após a recepção, o líder petista vai discursar na abertura da Cúpula. O evento contará com uma Plenária o dia todo, onde os líderes das delegações poderão fazer discursos. Haverá ainda sessões temáticas em paralelo, bem como um almoço para o lançamento do Fundo Florestas Tropicais para Sempre (TFFF, na sigla em inglês).

