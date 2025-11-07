Instituto Arayara cobra coerência do governo após discurso de Lula na COP30

A instituição reconheceu a fala de Lula que defendeu uma "transição energética justa" e o fim dependência dos combustíveis fósseis - (crédito: Bruno Peres/Agência Brasil)

Após o discurso do presidente Luiz Inácio Lula da Silva na Cúpula de Líderes da COP30, nesta sexta-feira (7/11), o Instituto Internacional Arayara criticou a falta de coerência entre o discurso e as ações do governo, apontando que o Brasil já possui um “mapa do caminho” para essa transição, mas ainda mantém políticas e incentivos que favorecem o setor fóssil.

Por nota, a instituição reconheceu a fala do petista que defendeu uma "transição energética justa" e o fim dependência dos combustíveis fósseis. “O caminho para a transição energética nós já sabemos. Mas, especialmente no Brasil, o lobby dos fósseis tem direcionado as políticas públicas para manter subsídios e incentivos bilionários ao petróleo, gás e carvão”, afirmou John Wurdig, engenheiro ambiental e gerente de transição energética da Arayara.

Segundo a organização, há falhas concretas que impedem o avanço da descarbonização. Entre elas, a não contratação do leilão de baterias para armazenamento em larga escala — essencial para estabilizar o Sistema Interligado Nacional (SIN) — e a manutenção do curtailment, prática que restringe a geração de energia renovável em períodos de sobreoferta, penalizando usinas solares e eólicas.

A Arayara também destacou que Lula deverá decidir até 18 de novembro se vetará os subsídios ao carvão mineral previstos no Projeto de Lei de Conversão nº 10/2025, derivado da Medida Provisória nº 1.304/2025, atualmente aguardando sanção presidencial. “As decisões que tomarmos com relação ao setor energético definirão nosso sucesso ou nosso fracasso na batalha contra a mudança do clima”, afirmou a nota.

