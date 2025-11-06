Brasil desperdiça 20% da energia renovável e perde R$ 5,4 bi em 2025

Desde 2021, quando o ONS passou a divulgar esses dados, os custos com cortes de energia já acumulam R$ 8,1 bilhões - (crédito: pixabay)

O Brasil atingiu, entre janeiro e outubro deste ano, o terceiro recorde consecutivo de corte na geração de energia renovável, fenômeno conhecido como curtailment. De acordo com levantamento divulgado nesta quinta-feira (6/11) pela Volt Robotics, com base em dados do Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS), 20,4% de toda a energia solar e eólica que poderia ser produzida no país foi desperdiçada, mais que o triplo do registrado no mesmo período de 2024.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

O prejuízo acumulado chega a R$ 5,4 bilhões apenas em 2025, valor que ameaça a sustentabilidade econômica da geração renovável no país. Desde que o ONS começou a divulgar dados sobre o tema, em 2021, o custo total dos cortes já soma R$ 8,1 bilhões.



Leia também: Cortes de energia renovável podem pesar na conta de luz

Em outubro, 37% da capacidade solar e 37,1% da eólica deixaram de ser aproveitadas, o que representa 5,9 mil GWh não escoados, volume suficiente para abastecer uma cidade do porte de Belo Horizonte por um mês. O desperdício equivale a 10,1% do consumo elétrico nacional mensal. Os estados mais afetados foram Rio Grande do Norte (43,8%), Ceará (34,9%) e Minas Gerais (30,8%).

“No momento em que o Brasil é palco das discussões globais sobre clima, registramos o terceiro recorde seguido de desperdício de energia limpa. Fizemos a lição pela metade”, afirmou Donato Filho, diretor-geral da Volt Robotics. “É hora de transformar o excesso de energia renovável em diferencial competitivo.”

Segundo o relatório, metade dos cortes na geração renovável decorre do excesso de oferta de energia, quando a produção supera o consumo nacional. A outra metade está ligada a limitações na rede de transmissão ou a medidas de segurança adotadas para evitar falhas no sistema elétrico.

Os cortes se concentram principalmente nas manhãs e tardes, entre 9h e 16h, período de maior incidência solar e menor demanda. Aos domingos, quando o consumo é ainda mais baixo, o desperdício médio chegou a 9.000 MWmédios, evidenciando a falta de equilíbrio entre geração e consumo no país.

A Volt aponta que o problema se agravou devido a anos de incentivos à geração renovável sem a correspondente expansão da rede elétrica. O avanço tecnológico e a queda nos custos de instalação também impulsionaram o crescimento acelerado de usinas solares e eólicas, sem que houvesse planejamento sistêmico para absorver essa produção.

Térmicas acionadas

A situação tem gerado contradições. Em outubro, o país registrou o maior volume de cortes da história, enquanto usinas termelétricas — mais caras e poluentes — foram acionadas sob bandeira tarifária vermelha patamar 2. “Proíbem-se usinas renováveis de gerar energia de custo quase nulo, ao mesmo tempo em que se despacham térmicas. Falta flexibilidade e coordenação no sistema”, destaca o estudo.

O relatório alerta que o curtailment deixou de ser um problema técnico pontual para se tornar o principal entrave à consolidação da matriz renovável brasileira. “Cada megawatt-hora cortado é energia limpa desperdiçada, dinheiro público jogado fora e uma ameaça à confiança dos investidores”, conclui o documento.

Saiba Mais Economia "HackedGPT": empresa de segurança cibernética detecta falhas na 4ª versão da IA

"HackedGPT": empresa de segurança cibernética detecta falhas na 4ª versão da IA Economia Fraude no INSS: aposentados têm até 14 de novembro para pedir ressarcimento

Fraude no INSS: aposentados têm até 14 de novembro para pedir ressarcimento Economia Tesouro anuncia emissão de título verde às vésperas do início da COP30

Tesouro anuncia emissão de título verde às vésperas do início da COP30 Economia Em decisão unânime, Copom mantém Selic em 15%

Em decisão unânime, Copom mantém Selic em 15% Economia Isenção do IR para renda até R$ 5 mil vai a sanção

Isenção do IR para renda até R$ 5 mil vai a sanção Economia Haddad comemora aprovação do PL do IR no Senado e cita justiça tributária