Lula chega à Colômbia para participar da 4ª Cúpula Celac

O Brasil retomou sua participação nas cúpulas da Celac em janeiro de 2023, após três anos de afastamento durante o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva já está em Santa Marta, na Colômbia, onde participa neste domingo (9/11) da 4ª Cúpula de Chefes de Estado e de Governo da Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos (Celac) e da União Europeia (UE). O embarque ocorreu às 7h, na Base Aérea de Belém, e o pouso foi registrado às 9h35, no Aeroporto Internacional Simón Bolívar, conforme agenda oficial do Palácio do Planalto.

A abertura do evento estava prevista para as 10h, no Hotel Estelar Santamar, seguida da sessão plenária entre os chefes de Estado e de Governo, marcada para as 11h. O evento reúne líderes dos 27 países da União Europeia e das 33 nações da Celac, com foco na retomada do diálogo birregional, no reforço da cooperação política e econômica e na tentativa de destravar o acordo de livre comércio entre o Mercosul e a UE, paralisado desde 2019 por divergências ambientais e tarifárias.

Durante o encontro, deverá ser aprovada a Declaração de Santa Marta, documento que consolida consensos políticos e estabelece o “Mapa do Caminho 2025–2027”, com metas de cooperação em transição energética, inovação, combate à desigualdade e integração digital. A Colômbia exerce a presidência pro tempore da Celac em 2025, sucedendo Honduras, e o Uruguai assumirá o posto em 2026.

O Brasil retomou sua participação nas cúpulas da Celac em janeiro de 2023, após três anos de afastamento durante o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Desde então, o país tem buscado reposicionar-se como protagonista nos fóruns multilaterais, defendendo uma ordem internacional mais equilibrada e multipolar.

O presidente Lula permanecerá poucas horas na Cúpula. Após a sessão plenária, ele deixará Santa Marta às 13h e volta a Belém, com chegada prevista para as 19h20, deste domingo. O presidente vai abrir oficialmente a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP30).

