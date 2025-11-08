InícioPolítica
Lula manifesta solidariedade às vítimas de tornado no Paraná

Na publicação, o presidente também anunciou o envio de equipes do governo federal para apoiar as operações de resgate e assistência

"Quero expressar meu profundo sentimento a todas as famílias que perderam seus entes queridos no tornado em Rio Bonito do Iguaçu e em Guarapuava, no Paraná. E prestar minha solidariedade a todas as pessoas que foram afetadas", escreveu o presidente - (crédito: Ed Alves CB/DA Press)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva manifestou, por de uma publicação nas redes socias neste sábado (8/11), solidariedade às vítimas do tornado que atingiu o interior do Paraná. “Quero expressar meu profundo sentimento a todas as famílias que perderam seus entes queridos no tornado em Rio Bonito do Iguaçu e em Guarapuava, no Paraná. E prestar minha solidariedade a todas as pessoas que foram afetadas”, escreveu o presidente.

Na publicação, o presidente também anunciou o envio de equipes do governo federal para apoiar as operações de resgate e assistência. De acordo com Lula, a equipe será coordenada pela ministra Gleisi Hoffmann, com representantes dos Ministérios da Saúde e da Integração e Desenvolvimento Regional, já se deslocaram para os municípios afetados.

O grupo também é formado por técnicos da Defesa Civil Nacional e profissionais da Força Nacional do SUS. "Seguiremos apoiando a população paranaense. E prestando todo o auxílio que for necessário", assegurou o chefe do Executivo no post.

O tornado, que atingiu a região na tarde de sexta-feira (7/11), deixou ao menos cinco mortos e 432 feridos. Segundo a Defesa Civil, cerca de 10 mil pessoas foram afetadas pelos fortes ventos, que provocaram grandes estragos em Rio Bonito do Iguaçu. Mais de 50% da zona urbana foi atingida, com centenas de residências e prédios públicos destelhados ou destruídos.

As redes elétrica e viária também foram severamente danificadas, dificultando o acesso às áreas mais atingidas. Há 28 pessoas desabrigadas e cerca de mil desalojadas. Os desabrigados estão sendo encaminhados para abrigos montados em Laranjeiras do Sul, município vizinho, com transporte disponibilizado pelas prefeituras locais.

Equipes do Corpo de Bombeiros Militar, Polícia Militar, Secretaria de Saúde e outros órgãos estaduais permanecem mobilizadas no atendimento à população, na busca por desaparecidos e na remoção de escombros.

As autoridades ainda avaliam a extensão total dos danos, mas relatam que o cenário é de destruição generalizada. O governo federal e o governo do Paraná trabalham em conjunto para garantir assistência imediata e iniciar o processo de reconstrução das áreas afetadas.

