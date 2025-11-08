Lula manifesta solidariedade às vítimas de tornado no Paraná

"Quero expressar meu profundo sentimento a todas as famílias que perderam seus entes queridos no tornado em Rio Bonito do Iguaçu e em Guarapuava, no Paraná. E prestar minha solidariedade a todas as pessoas que foram afetadas", escreveu o presidente - (crédito: Ed Alves CB/DA Press)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva manifestou, por de uma publicação nas redes socias neste sábado (8/11), solidariedade às vítimas do tornado que atingiu o interior do Paraná. “Quero expressar meu profundo sentimento a todas as famílias que perderam seus entes queridos no tornado em Rio Bonito do Iguaçu e em Guarapuava, no Paraná. E prestar minha solidariedade a todas as pessoas que foram afetadas”, escreveu o presidente.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Na publicação, o presidente também anunciou o envio de equipes do governo federal para apoiar as operações de resgate e assistência. De acordo com Lula, a equipe será coordenada pela ministra Gleisi Hoffmann, com representantes dos Ministérios da Saúde e da Integração e Desenvolvimento Regional, já se deslocaram para os municípios afetados.



O grupo também é formado por técnicos da Defesa Civil Nacional e profissionais da Força Nacional do SUS. "Seguiremos apoiando a população paranaense. E prestando todo o auxílio que for necessário", assegurou o chefe do Executivo no post.

"Quero expressar meu profundo sentimento a todas as famílias que perderam seus entes queridos no tornado em Rio Bonito do Iguaçu e em Guarapuava, no Paraná. E prestar minha solidariedade a todas as pessoas que foram afetadas", continuou.



Uma equipe liderada pela ministra Gleisi Hoffmann,… — Lula (@LulaOficial) November 8, 2025

O tornado, que atingiu a região na tarde de sexta-feira (7/11), deixou ao menos cinco mortos e 432 feridos. Segundo a Defesa Civil, cerca de 10 mil pessoas foram afetadas pelos fortes ventos, que provocaram grandes estragos em Rio Bonito do Iguaçu. Mais de 50% da zona urbana foi atingida, com centenas de residências e prédios públicos destelhados ou destruídos.

As redes elétrica e viária também foram severamente danificadas, dificultando o acesso às áreas mais atingidas. Há 28 pessoas desabrigadas e cerca de mil desalojadas. Os desabrigados estão sendo encaminhados para abrigos montados em Laranjeiras do Sul, município vizinho, com transporte disponibilizado pelas prefeituras locais.

Leia também: Lula quer usar petróleo para transição energética

Equipes do Corpo de Bombeiros Militar, Polícia Militar, Secretaria de Saúde e outros órgãos estaduais permanecem mobilizadas no atendimento à população, na busca por desaparecidos e na remoção de escombros.

As autoridades ainda avaliam a extensão total dos danos, mas relatam que o cenário é de destruição generalizada. O governo federal e o governo do Paraná trabalham em conjunto para garantir assistência imediata e iniciar o processo de reconstrução das áreas afetadas.