Senado endurece punição para crimes sexuais contra vulneráveis

Projeto aprovado amplia medidas protetivas, prevê monitoramento eletrônico de condenados e assistência psicológica às vítimas. Texto vai a sanção presidencial

Medida amplia o escopo da legislação já prevista no Código Penal e na Lei Maria da Penha - (crédito: Jonas Pereira/Agência Senado)
O Senado aprovou, nesta terça-feira (11/11), o projeto que endurece as penas para crimes sexuais praticados contra pessoas vulneráveis e cria novas medidas de proteção e acompanhamento às vítimas. Crianças, adolescentes, idosos e pessoas com deficiência passam a ter prioridade na aplicação de medidas protetivas e acompanhamento especializado, ampliando o escopo da legislação já prevista no Código Penal e na Lei Maria da Penha.

O projeto também inclui o monitoramento obrigatório dos condenados por crimes sexuais após o cumprimento da pena, em casos de risco de reincidência, permitindo o rastreamento eletrônico e acompanhamento periódico. Além disso, prevê que as vítimas recebam atendimento psicológico e social contínuo, com prioridade em serviços públicos de saúde, educação e assistência social. O projeto segue para sanção presidencial.

Vanilson Oliveira

Formado em Comunicação Social - Jornalismo pela UFPB, pós-graduado em Comunicação Digital pelo Inst.de Posgrado de Madri e com MBA em Marketing pela Estácio de Sá.

Por Vanilson Oliveira
postado em 11/11/2025 19:38
