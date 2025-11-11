Senado endurece punição para crimes sexuais contra vulneráveis

Medida amplia o escopo da legislação já prevista no Código Penal e na Lei Maria da Penha - (crédito: Jonas Pereira/Agência Senado)

O Senado aprovou, nesta terça-feira (11/11), o projeto que endurece as penas para crimes sexuais praticados contra pessoas vulneráveis e cria novas medidas de proteção e acompanhamento às vítimas. Crianças, adolescentes, idosos e pessoas com deficiência passam a ter prioridade na aplicação de medidas protetivas e acompanhamento especializado, ampliando o escopo da legislação já prevista no Código Penal e na Lei Maria da Penha.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

O projeto também inclui o monitoramento obrigatório dos condenados por crimes sexuais após o cumprimento da pena, em casos de risco de reincidência, permitindo o rastreamento eletrônico e acompanhamento periódico. Além disso, prevê que as vítimas recebam atendimento psicológico e social contínuo, com prioridade em serviços públicos de saúde, educação e assistência social. O projeto segue para sanção presidencial.