No Senado, governador do Rio critica a PF e faz alerta sobre os "bilhões lavados pelo crime"

Castro destacou que o problema na segurança vai além das facções e envolve "organizações narcoterroristas" que movimentam bilhões de reais e controlam cadeias produtivas inteiras - (crédito: Geraldo Magela/Agência Senado)

Durante a sessão em homenagem aos quatro policiais mortos em megaoperação, o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro (PL-RJ), fez um discurso sobre o avanço do crime organizado e os desafios da segurança pública no país. Ele criticou a atuação da Polícia Federal (PF) e destacou que o problema vai além das facções, envolve “organizações narcoterroristas” que movimentam bilhões de reais e controlam cadeias produtivas inteiras.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

“Nós vimos o crescimento de barricadas, a chegada desenfreada de armas e cadeias produtivas inteiras dominadas pelo crime organizado”, afirmou Castro. “Essas organizações lavam bilhões de reais. Só o PCC, em dois anos, lavou R$ 32 bilhões. […] Isso equivale a todo o orçamento da segurança pública do Rio de Janeiro em um ano.”

Leia também: Derrite chora ao defender PL Antifacção durante homenagem a policiais mortos

O governador disse ainda que o domínio territorial dessas organizações já reproduz estruturas de poder paralelas, com “armas de guerra”, “impedimento de ir e vir” e “tribunais próprios para punir”. Para Cláudio Castro, o país precisa enxergar que o problema é mais profundo que o enfrentamento de facções.

“O verdadeiro problema está muito longe de ser apenas facção criminosa. O que temos são territórios dominados, com legislações próprias impostas por criminosos”, declarou.

Leia também: Motta se reúne hoje com governadores da oposição para discutir o PL Antifacção

Ao criticar a Polícia Federal, ele aproveitou para elogiar a recente decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) que reforça a necessidade de integração, retomada territorial e financiamento conjunto entre os entes da Federação no combate ao crime.

“A ação da PF é terrível, mas a decisão do Supremo é fantástica. Ela fala em integração e em retomada territorial. Essa talvez seja a receita do sucesso”, destacou.