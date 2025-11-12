No Senado, governador do Rio critica a PF e faz alerta sobre os "bilhões lavados pelo crime"

Durante a sessão em homenagem aos quatro policiais mortos em megaoperação, o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro (PL-RJ), fez um discurso sobre o avanço do crime organizado e os desafios da segurança pública no país. Ele criticou a atuação da Polícia Federal (PF) e destacou que o problema vai além das facções, envolve “organizações narcoterroristas” que movimentam bilhões de reais e controlam cadeias produtivas inteiras.
“Nós vimos o crescimento de barricadas, a chegada desenfreada de armas e cadeias produtivas inteiras dominadas pelo crime organizado”, afirmou Castro. “Essas organizações lavam bilhões de reais. Só o PCC, em dois anos, lavou R$ 32 bilhões. […] Isso equivale a todo o orçamento da segurança pública do Rio de Janeiro em um ano.”
O governador disse ainda que o domínio territorial dessas organizações já reproduz estruturas de poder paralelas, com “armas de guerra”, “impedimento de ir e vir” e “tribunais próprios para punir”. Para Cláudio Castro, o país precisa enxergar que o problema é mais profundo que o enfrentamento de facções.
“O verdadeiro problema está muito longe de ser apenas facção criminosa. O que temos são territórios dominados, com legislações próprias impostas por criminosos”, declarou.
Ao criticar a Polícia Federal, ele aproveitou para elogiar a recente decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) que reforça a necessidade de integração, retomada territorial e financiamento conjunto entre os entes da Federação no combate ao crime.
“A ação da PF é terrível, mas a decisão do Supremo é fantástica. Ela fala em integração e em retomada territorial. Essa talvez seja a receita do sucesso”, destacou.
