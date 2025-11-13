Lula confirma participação na Cúpula do G20, sem Trump, Xi e Putin

O presidente Lula passou o comando do G20 para o presidente da África do Sul, Cyril Ramaphosa, após a Cúpula realizada no Rio de Janeiro, em 2024 - (crédito: Ricardo Stuckert/PR)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva confirmou participação na Cúpula do G20 que será realizada em Joanesburgo, África do Sul, nos dias 22 e 23 de novembro. O evento reúne líderes das 20 maiores economias do mundo, mas ocorrerá sem a presença dos chefes de Estado das maiores potências.

Os presidentes dos Estados Unidos, Donald Trump, da Rússia, Vladimir Putin, e da China, Xi Jinping, já anunciaram que não vão participar do evento.

China e Rússia enviarão representantes. Trump, porém, anunciou na semana passada que nenhuma autoridade norte-americana participará da Cúpula, citando supostas violações dos direitos humanos cometidas pelo governo sul-africano contra fazendeiros brancos no país, sem provas.

Cúpula esvaziada

Além dos líderes das grandes potências, também deixarão de participar os presidentes da Argentina, Javier Milei, e do México, Claudia Sheinbaum. A ausência de líderes na Cúpula levanta preocupação sobre a eficácia dos mecanismos de cooperação internacionais.

O G20 é formado pelas 19 maiores economias do mundo, mais a União Europeia e a União Africana. São elas: África do Sul, Alemanha, Arábia Saudita, Argentina, Austrália, Brasil, Canadá, China, Coreia do Sul, Estados Unidos, França, Índia, Indonésia, Itália, Japão, México, Reino Unido, Rússia e Turquia.

Depois da Cúpula, Lula fará ainda uma visita a Maputo, capital de Moçambique, nos dias 23 e 24 de novembro.