Moraes parabeniza aprovação de Gonet a novo mandato à frente da PGR

Gonet retribuiu o elogio a Moraes: "Nessa Corte, o Brasil tem motivo de orgulho" - (crédito: Rosinei Coutinho/STF)

Durante a abertura da sessão plenária do Supremo Tribunal Federal (STF), nesta quinta-feira (13/11), o ministro Alexandre de Moraes — presidente em exercício da sessão —, parabenizou, em nome da Corte, o procurador-geral da República, Paulo Gonet, presente na sessão. O procurador teve seu nome aprovado em sabatina no Senado Federal para um novo mandato de dois anos à frente da PGR ontem.



“Tenho absoluta certeza de que não somente o Ministério Público e a Justiça se engrandecem com recondução do procurador Paulo Gonet, mas também toda a sociedade brasileira, que continuará a contar, na chefia dessa importantíssima instituição, com um brilhante jurista e um trabalhador incansável no fortalecimento da Democracia, do Estado Democrático de Direito, no aperfeiçoamento de mecanismos de controles institucionais, no combate à corrupção e no combate ao crime organizado”, declarou Moraes.

O magistrado ainda falou que, em 38 anos de serviço público de Gonet no Ministério Público Federal (MPF), o procurador “sempre honrou com dignidade e competência a instituição, a Justiça e a sociedade brasileira”, tanto no STF, quanto na época em que foi procurador-geral eleitoral no Tribunal Superior Eleitoral.

Moraes disse que o PGR cumpriu o que havia prometido, “com dedicação e humildade”, em seu discurso de posse para o primeiro mandato, quando exaltou a harmonia entre os Poderes e o respeito à dignidade humana e às garantias individuais, além de dizer que a atuação do MPF é técnica e não busca holofotes. O ministro parabenizou, ainda, o Senado e o presidente da Casa, Davi Alcolumbre (União-AP), pela sessão de aprovação do procurador.

“Ganha a Justiça, ganha o Ministério Público e ganha a sociedade brasileira. Parabéns”, exaltou o vice-presidente da Suprema Corte.

Gonet agradeceu “penhoradamente” as palavras de Moraes, e disse que, apesar de seus cargos, “não há função que seja histórica e funcionalmente mais importante do que atuar perante o Plenário e as turmas por delegação, do Supremo Tribunal Federal”.

“Desde que eu comecei minha carreira profissional, de uma forma ou de outra, estou sempre acompanhando os trabalhos do Supremo Tribunal Federal. E, quando vejo a atual composição da Corte, e, hoje ainda por cima presidida por vossa excelência, eu me encho de orgulho dessa possibilidade de representar a Procuradoria-Geral da República neste Tribunal”, comentou o PGR, acrescentando que “nessa Corte, o Brasil tem motivo de orgulho”.