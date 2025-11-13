Mauro Vieira diz que EUA têm interesse em resolver tarifaço ao Brasil

O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, disse nesta quinta-feira (13/11) que os Estados Unidos demonstraram interesse em resolver o tarifaço de 50% aplicado a produtos brasileiros importados.A declaração ocorreu após o chanceler participar de uma reunião com o secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio.

Segundo Mauro Vieira, Rubio afirmou que o presidente Donald Trump ressaltou o desejo de construir uma “boa relação com o Brasil”. Ele espera uma resposta do governo norte-americano até semana que vem.

“O presidente Trump manifestou a intenção de resolver rapidamente, de manter boa relação com o Brasil. Ele gostou muito da reunião na Malásia (com o presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva) “, disse Mauro Vieira, em coletiva de imprensa nos Estados Unidos. “É uma demonstração do interesse do governo americano em solucionar as questões pendentes e de se aproximar do Brasil”, acrescentou.

O encontro entre o representante da diplomacia brasileira e o secretário de Estado dos Estados Unidos também contou com a participação de técnicos do Ministério da Fazenda e do Desenvolvimento, Indústrias, Comércio e Serviços (Mdic).

Questionado sobre se o encontro tratou de temas específicos do tarifaço, Mauro Vieira contou que os dois países endossaram a ideia de chegar a um acordo “provisório” que estabelecesse um caminho para chegar a um consenso em relação às tarifas.

“Esse acordo provisório vai estabelecer um mapa para a negociação”, disse, destacando que esse mapa provisório pode ser concluído na próxima semana.