Tarifaço é colocado na mesa em reunião entre Vieira e Rubio, nos EUA

O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, e o secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, se reúnem nesta quinta-feira (16/10), em Washington, para tratar sobre as relações comerciais entre os dois países, além de abrir caminho para uma reunião bilateral entre os presidentes Luiz Inácio Lula da Silva e Donald Trump, que pode ocorrer em breve. O encontro começou às 15h, pelo horário de Brasília (14h, na capital norte-americana).

Na mesa, o principal tema em discussão foi o tarifaço aplicado pelos EUA em julho e que está em vigor desde o último dia 6 de agosto, quando milhares de produtos brasileiros exportados para os EUA passaram a ser taxados em 50% — entre eles, café, pescado, carne bovina, frutas e a indústria têxtil. O Itamaraty espera conseguir reverter essa situação tão logo as conversas entre os dois países avancem.

Ontem (15), o presidente brasileiro voltou a comentar sobre a “química” com Trump desde o encontro informal na Organização das Nações Unidas (ONU), em Nova York, no mês passado. O petista adiantou a reunião entre Vieira e Rubio, afirmando que seria uma “conversa de negociação”, e revelou bastidores da conversa com o presidente norte-americano por telefone, no último dia 6 de outubro.

“Ele me ligou e eu disse: 'Eu queria estabelecer uma conversa sem liturgia. Eu estou fazendo 80 anos hoje, você vai fazer 80 anos dia 14 de junho, porque eu tinha pesquisado. Significa que sou oito meses mais velho que você. Então, vamos nos tratar de 'você', sem liturgia”, contou.

Além da questão propriamente do tarifaço, os EUA devem tratar sobre o possível plano dos Brics de criar uma moeda única para as transações entre os países do grupo, como adiantou Trump durante encontro com o presidente argentino, Javier Milei.

O presidente dos EUA já se manifestou expressamente contra essa possibilidade, enquanto Lula mencionou em diversas ocasiões que há um interesse do governo brasileiro nessa pauta.

