"CPMI do INSS está chegando no 1° escalão", diz Carlos Viana

A Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) do INSS vai ouvir na próxima segunda-feira (17/11) o ex-coordenador-geral de pagamentos e benefícios do INSS Jucimar Fonseca da Silva e o empresário e o empresário Thiago Schettini. Ambos são investigados no âmbito da "Operação sem desconto", que desviou mais de R$ 6,3 bilhões de aposentados e pensionistas, com descontos indevidos nas folhas de pagamento. A audiência está marcada para ter início às 14h.

Jucimar Fonseca da Silva, que é alvo de de 11 requerimentos de convocação, deve ser submetido a uma avalição médica antes da oitiva da próxima semana, já que apresentou um atestado médico, que afirma não ter condições de prestar depoimento. Thiago Schettini, recebeu três requerimentos e é apontado pela comissão de ser um dos facilitadores nos desvios bilionários. Segundo os autos do processo, ele recebia altos valores de Antônio Carlos Camilo Antunes, conhecido como "Careca do INSS".

O presidente da CPMI, senador Carlos Viana (Podemos-MG), revelou que pretende ainda ouvir um alfaiate, que ele não citou o nome, que recebeu cerca de R$ 2 milhões. "Esse alfaiate foi citado várias vezes como um contato entre as associações e parlamentares. Vamos saber quais costuras que tem para nos dizer durante sua vida profissional", disse.

Ele disse ainda, que a comissão que está com toda sua agenda organizada, pode sofrer alterações, se for preciso encaixar novos depoentes. "Se for necessário, abriremos até uma pauta extra. Vou dizer para vocês com muita responsabilidade, com muita seriedade. Outros nomes aparecerão. As investigações caminham para o favorecimento de outros parlamentares envolvidos", afirmou.

Viana adiantou que as investigações da CPMI do INSS vai chegar no que ele chamou de "primeiro escalão". "Nós estamos chegando no primeiro escalão. Naqueles que ajudaram o esquema a continuar no INSS. Queremos saber o quanto ganharam, como foi que eles conseguiram, quais são os benefícios. E, naturalmente, a responsabilidade de cada um deles", finalizou.



