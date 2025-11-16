Tarcísio diz que governo do Brasil deve 'demitir o CEO'; PT reage

Segundo o governador de São Paulo, o país reúne vantagens naturais e estruturais, como terras raras e oferta de energia, que poderiam impulsionar uma nova etapa de desenvolvimento - (crédito: Pablo Jacob/Governo do Estado de SP)

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, disse, em vídeo publicado nas redes sociais neste domingo (16/11), que o Brasil precisa "demitir o CEO". Na postagem, ele diz que o Brasil “tem tudo” para crescer, mas estaria “mal gerido”.

Segundo o governador de São Paulo, o país reúne vantagens naturais e estruturais, como terras raras e oferta de energia, que poderiam impulsionar uma nova etapa de desenvolvimento. Tarcísio é cotado para representar o bolsonarismo nas eleições do ano que vem.

A fala de Tarcísio foi criticada pelo líder do PT na Câmara, deputado federal Lindberg Farias. Segundo ele, Tarcísio reproduz "exatamente a lógica empresarial com que enxerga o Brasil". "Mas se o país fosse mesmo uma empresa, a auditoria começaria pelos piores índices de saúde e educação da década em São Paulo: redução inédita do mínimo constitucional da educação desde 1988, salas superlotadas, evasão de professores e um sistema de saúde colapsado, com filas crescentes, greves e perda salarial acumulada", escareveu, em seu perfil no X.

"Na segurança pública, o balanço é catastrófico: domínio absoluto do PCC, explosão de roubos de celulares e alianças, avanço da máfia dos combustíveis, proliferação de postos clandestinos e até mortes por metanol, tudo fruto da incapacidade do governo estadual em fiscalizar e enfrentar o crime econômico organizado. E ainda teve o secretário Derrite enviado a Brasília para tentar sabotar o PL Antifacção, enfraquecer a PF, blindar facções é tentar inverter o pacto federativo para impedir investigações", continuou.

"E, para completar, Tarcísio tem um histórico perigoso: já afirmou que queria entregar uma vitória ao Trump, já pediu a ministro do STF que liberasse o passaporte de Bolsonaro para ele fugir, já defendeu anistia, já atacou a independência judicial do Brasil e agora fala em “terras raras” como quem negocia patrimônio nacional no balcão. O privatista quer vender o Brasil!", afirmou o Lindberg Farias.

