André Mendonça converte em domiciliar prisão de investigada na Sem Desconto

O ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), converteu em domiciliar a prisão da médica e empresária Thaísa Hoffmann, presa nesta semana pela Operação sem Desconto, por suposto envolvimento em fraudes no Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). (Confira a decisão)
A decisão de Mendonça considerou argumentos da defesa, que afirmou que Thaísa é mãe de um bebê de um ano e quatro meses e que ela precisa amamentá-lo três vezes ao dia. Em prisão domiciliar, a acusada usará tornozeleira eletrônica, além de entregar seu passaporte e ficar proibida de manter contato com qualquer pessoa investigada na Operação Sem Desconto.
Thaisa Hoffmann é casada com Virgílio Oliveira Filho, ex-procurador do INSS, também detido na mesma fase da operação e pai da criança. A prisão dos pais resultou em uma situação de "vulnerabilidade" e "sofrimento" para a criança.