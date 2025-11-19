Motta cobra explicações de quem votou contra PL Antifacção: "Tem que dar a cara a tapa"

Hugo Motta defendeu o trabalho de Derrite e afirmou que o texto aprovado "corrige fragilidades" - (crédito: Bruno Spada / Câmara dos Deputados)

Um dia depois da aprovação do PL Antifacção na Câmara, o presidente da Casa, Hugo Motta (Republicanos-PB), elevou o tom contra os parlamentares que votaram contra a proposta. O deputado afirmou nesta quarta-feira (19/11) que quem rejeitou o texto precisa “dar a cara a tapa” e explicar o motivo publicamente.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

“Quem votou contra tem que hoje dar a sua cara a tapa para dizer por que ficou contra a matéria e não ficar criando narrativas inverídicas”, disse Motta em entrevista à Rádio CBN.



O projeto, originalmente enviado pelo governo federal, passou por cinco alterações ao longo das últimas semanas. O relator, Guilherme Derrite (PP-SP), secretário licenciado de Segurança e defensor de um endurecimento amplo da legislação, apresentou sucessivas versões até consolidar o substitutivo aprovado pelo plenário na noite de ontem (18).

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

O resultado expôs um racha na base. Embora o PL tenha sido proposto pelo Executivo, nenhum deputado petista votou a favor. Integrantes do partido reclamam que o texto final se distanciou da proposta original do governo e incorporou medidas consideradas excessivas, especialmente no capítulo que trata do perdimento de bens e da definição de facção criminosa.



Leia também: Motta eleva o tom em defesa da aprovação do PL Antifacção

Motta, por outro lado, defendeu o trabalho de Derrite e afirmou que o texto aprovado “corrige fragilidades” e oferece ao país um instrumento mais robusto contra o crime organizado. “É preciso parar com versões fantasiosas. O texto foi debatido, aperfeiçoado e aprovado por maioria ampla”, declarou.

Com a votação concluída, o projeto segue agora para o Senado, onde será relatado pelo senador Alessandro Vieira (MDB-SE). Vieira, que também conduz a CPI do Crime Organizado, já sinalizou que deve revisar alguns pontos considerados ‘sensíveis’.