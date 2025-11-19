InícioPolítica
Damares é favorável à CPI para investigar o rombo do Master: "Estou horrorizada"

Senadora do DF disse ter cobrado explicações ao Banco Central ainda no início das negociações entre BRB em Master

"Temos que ir fundo atrás disso. Eu vou acompanhar (as investigações) de perto, mas de perto mesmo", comentou parlamentar - (crédito: Ed Alves/CB/DA.Press)

A senadora Damares Alves (Republicanos-DF) afirmou nesta quarta-feira (19/11) que pretende acompanhar de perto as duas Comissões Parlamentares de Inquérito (CPIs), que devem ser instaladas na Câmara dos Deputados e na Câmara Legislativa do Distrito Federal para investigar o rombo bilionário do banco Master.

A operação “Compliance Zero”, deflagrada pela Polícia Federal (PF), prendeu ontem (18) o presidente da instituição, Daniel Vorcaro, e mais quatro diretores. Segundo a corporação, os valores desviados podem chegar a R$ 12 bilhões.

Damares declarou estar perplexa com os fatos. E revelou que, assim que iniciaram as negociações, ela chegou a ir ao Banco Central pedir explicações sobre a transação.

“Eu sou senadora do DF. Eu quero que você imagine como eu estou. Mas desde o início, especialmente do envolvimento do Master com o BRB, eu fui ao Banco Central, eu apresentei pedidos, assinei a CPI, apresentei pedido de audiência pública”, frisou. A parlamentar destacou o trabalho de investigação da PF, afirmando que a investigação deve continuar e pede que todos os envolvidos sejam punidos.

“Eu quero parabenizar a Polícia Federal e temos que ir fundo atrás disso. Eu vou acompanhar de perto, mas de perto mesmo, porque eu estou horrorizada com o que está descoberto”, finalizou a senadora.

postado em 19/11/2025 15:07 / atualizado em 19/11/2025 15:09
