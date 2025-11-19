Damares é favorável à CPI para investigar o rombo do Master: "Estou horrorizada"

"Temos que ir fundo atrás disso. Eu vou acompanhar (as investigações) de perto, mas de perto mesmo", comentou parlamentar - (crédito: Ed Alves/CB/DA.Press)

A senadora Damares Alves (Republicanos-DF) afirmou nesta quarta-feira (19/11) que pretende acompanhar de perto as duas Comissões Parlamentares de Inquérito (CPIs), que devem ser instaladas na Câmara dos Deputados e na Câmara Legislativa do Distrito Federal para investigar o rombo bilionário do banco Master.

A operação “Compliance Zero”, deflagrada pela Polícia Federal (PF), prendeu ontem (18) o presidente da instituição, Daniel Vorcaro, e mais quatro diretores. Segundo a corporação, os valores desviados podem chegar a R$ 12 bilhões.

Damares declarou estar perplexa com os fatos. E revelou que, assim que iniciaram as negociações, ela chegou a ir ao Banco Central pedir explicações sobre a transação.

“Eu sou senadora do DF. Eu quero que você imagine como eu estou. Mas desde o início, especialmente do envolvimento do Master com o BRB, eu fui ao Banco Central, eu apresentei pedidos, assinei a CPI, apresentei pedido de audiência pública”, frisou. A parlamentar destacou o trabalho de investigação da PF, afirmando que a investigação deve continuar e pede que todos os envolvidos sejam punidos.

“Eu quero parabenizar a Polícia Federal e temos que ir fundo atrás disso. Eu vou acompanhar de perto, mas de perto mesmo, porque eu estou horrorizada com o que está descoberto”, finalizou a senadora.