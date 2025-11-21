Lula desembarca na África do Sul para Cúpula do G20

O presidente Lula desembarcou hoje (21/11) em Joanesburgo, na África do Sul, onde participará da Cúpula do G20 - (crédito: Ricardo Stuckert/PR)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva desembarcou na manhã desta sexta-feira (21/11) em Joanesburgo, África do Sul, para participar da Cúpula de Chefes de Estado do G20. O evento será realizado amanhã (22) e no domingo (23).

Hoje, não há compromissos oficiais na agenda do presidente. Além da Cúpula, o petista deve realizar reuniões bilaterais com líderes que também participam do encontro, como o chanceler da Alemanha, Friedrich Merz, que recentemente protagonizou polêmica ao criticar a cidade de Belém, que sedia a COP30.

A Cúpula do G20 ocorre sem a presença dos chefes das maiores potências, como Donald Trump, dos Estados Unidos; Xi Jinping, da China; e Vladimir Putin, da Rússia. O bloco integra as 19 maiores economias do mundo, além da União Europeia e da União Africana.

O evento encerra um ciclo no qual o grupo foi presidido por países do Sul Global, sendo eles Indonésia, em 2022; Índia, em 2023; Brasil, em 2024; e África do Sul, em 2025. O próximo pais a presidir o G20 será os Estados Unidos.

Trump decidiu boicotar a Cúpula deste ano e disse que não enviará nem uma delegação oficial. Ele acusa a África do Sul, sem provas, de perseguir e matar fazendeiros brancos no país.

Após o evento, ainda no domingo, o presidente Lula embarca para Moçambique, onde realiza uma visita de Estado. Ele deve retornar ao Brasil apenas na terça-feira (25).