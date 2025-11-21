InícioPolítica
Lula desembarca na África do Sul para Cúpula do G20

Presidente não tem compromissos oficiais hoje (21/11), mas participa da reunião de chefes de Estado amanhã (22) e no domingo (23). Em paralelo, deve realizar encontros bilaterais

O presidente Lula desembarcou hoje (21/11) em Joanesburgo, na África do Sul, onde participará da Cúpula do G20 - (crédito: Ricardo Stuckert/PR)
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva desembarcou na manhã desta sexta-feira (21/11) em Joanesburgo, África do Sul, para participar da Cúpula de Chefes de Estado do G20. O evento será realizado amanhã (22) e no domingo (23).

Hoje, não há compromissos oficiais na agenda do presidente. Além da Cúpula, o petista deve realizar reuniões bilaterais com líderes que também participam do encontro, como o chanceler da Alemanha, Friedrich Merz, que recentemente protagonizou polêmica ao criticar a cidade de Belém, que sedia a COP30.

A Cúpula do G20 ocorre sem a presença dos chefes das maiores potências, como Donald Trump, dos Estados Unidos; Xi Jinping, da China; e Vladimir Putin, da Rússia. O bloco integra as 19 maiores economias do mundo, além da União Europeia e da União Africana.

O evento encerra um ciclo no qual o grupo foi presidido por países do Sul Global, sendo eles Indonésia, em 2022; Índia, em 2023; Brasil, em 2024; e África do Sul, em 2025. O próximo pais a presidir o G20 será os Estados Unidos.

Trump decidiu boicotar a Cúpula deste ano e disse que não enviará nem uma delegação oficial. Ele acusa a África do Sul, sem provas, de perseguir e matar fazendeiros brancos no país.

Após o evento, ainda no domingo, o presidente Lula embarca para Moçambique, onde realiza uma visita de Estado. Ele deve retornar ao Brasil apenas na terça-feira (25).

Victor Correia

Repórter

Jornalista formado pela UnB, com especialização em Jornalismo Digital pela FAAP. Repórter de Política no Correio desde 2022, atualmente como setorista no Planalto. Também estagiou em Ciência, Saúde e Tecnologia no Correio entre 2016 e 2018.

Por Victor Correia
postado em 21/11/2025 11:19 / atualizado em 21/11/2025 11:27
