Carlos Bolsonaro diz que o pai soluça dormindo: "Jamais o vi como está"

O vereador Carlos Bolsonaro (PL-RJ) publicou nas redes sociais, na madrugada desta sexta (21/11), que está preocupado com o estado de saúde do pai, Jair Bolsonaro (PL). O ex-presidente está em prisão domiciliar e, segundo o filho, o quadro é o "pior" que ele já testemunhou.
“Estou com meu pai e jamais o vi como está. Está soluçando dormindo e fico com medo de refluxo nesse estado, o que pode de fato se tornar fatal caso bronco aspire o que vomitar. Se acordado, vomita constantemente; dormindo, fico com calafrios só de olhar”, escreveu ele.
O vereador concluiu dizendo que gostaria de expor “tudo o que vê”, mas está “impedido por medidas legais”.
Bolsonaro está em prisão domiciliar desde 4 de agosto, aguardando o desfecho dos processos relativos à trama golpista no Supremo Tribunal Federal (STF) para começar a cumprir a pena de 27 anos e 3 meses em regime fechado.
A defesa do ex-presidente tem até a noite de domingo (23) para apresentar o último recurso sobre a decisão. Se forem apresentados segundos embargos, o relator, ministro Alexandre de Moraes, pode decidir sobre eles monocraticamente (sem levar para a deliberação da Turma).
Nesse caso, Moraes poderá analisar os recursos ou considerá-los meramente protelatórios. Ou seja, ele pode entender que os recursos não têm conteúdo jurídico, a não ser a intenção de postergar a execução da pena.
O ministro do STF também deve decidir se Bolsonaro vai cumprir a pena no Complexo Penitenciário da Papuda, no Complexo Militar em Brasília ou se ele permanecerá em prisão domiciliar.
