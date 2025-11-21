Defesa de Ramagem diz que não se manifestará sobre fuga de deputado

O advogado Paulo Renato Garcia Cintra Pinto, que defende o deputado Alexandre Ramagem (PL-RJ), disse, por meio de nota, que não irá se manifestar sobre a fuga do político para os Estados Unidos. A informação foi repassada pela assessoria de comunicação do deputado na tarde desta sexta-feira (21/11) via mensagem de texto ao Correio.
O Supremo Tribunal Federal (STF) determinou hoje a prisão do parlamentar, após análise da Polícia Federal ver indícios de risco de fuga por parte do congressista, condenado há 16 anos pela trama golpista. O mandado foi expedido pelo relator do caso no STF, ministro Alexandre de Moraes.
Na mensagem, o advogado disse: “Como a decisão do deputado de se ausentar do país só foi comunicada à defesa técnica nesta semana, seu advogado não se manifestará, por ora, sobre o fato e seus desdobramentos”.
Caso Ramagem não seja encontrado pelas autoridades no Brasil, ele será considerado foragido.
Na última terça-feira (18), Ramagem participou de forma on-line da votação do texto-base do PL Antifacção. O parlamentar pediu à Câmara dos Deputados um celular no modo roaming internacional para participar, de forma remota, da votação do Projeto Antifacção. O pedido aumentou a suspeita de que ele estaria fora do Brasil. As regras da Câmara, no entanto, não permitem o exercício do mandato a partir de outro país.
