Prisão preventiva

"Isso é muito ruim", reage Trump sobre a prisão de Jair Bolsonaro

Presidente dos Estados Unidos afirma que conversou com Jair Bolsonaro na noite de sexta-feira, mas depois parece se corrigir e diz não ter escutado sobre a prisão do ex-mandatário brasileiro

Donald Trump é interpelado por jornalistas, antes de deixar a Casa Branca:
Donald Trump é interpelado por jornalistas, antes de deixar a Casa Branca:

Jornalistas brasileiros abordaram o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, pouco antes de ele embarcar no helicóptero Marine One, nos jardins da Casa Branca, em Washington. O líder republicano foi perguntado sobre a prisão de Jair Bolsonaro. "O senhor tem algum comentário a fazer sobre a prisão de Bolsonaro, um ex-presidente brasileiro?", perguntou o repórter.

Talvez se confundindo, Trump responde: "Eu falei, na noite passada, com o senhor que você acabou de mencionar. Acredito que vamos nos encontrar em um futuro muito próximo". Os repórteres, então, insistiram: "Algum comentário sobre a prisão do ex-presidente brasileiro hoje?". Em meio ao barulho intenso do helicóptero, Trump disse: "O quê? Não sei nada sobre isso. Eu não ouvi. Foi isso que aconteceu? Isso é muito ruim, muito ruim".

Por Rodrigo Craveiro
postado em 22/11/2025 16:17
