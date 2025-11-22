Primeiro dia de vestibular da UnB é marcado por apreensão e esperança

A primeira etapa das provas do vestibular da Universidade de Brasília (UnB), teve início neste sábado (22/11). As provas, válidas para o ingresso dos estudantes para turmas de 2026, acontecem até o próximo domingo (23/11).



A primeira avaliação abrange questões das áreas de humanas. Com 120 questões, os vestibulandos terão que responder 20 questões de língua estrangeira - inglês, espanhol ou francês — e outras 100 questões divididas entre língua portuguesa e literatura, geografia, história, artes, filosofia e sociologia. Além disso, a prova também contará com a redação.

Fernando Novaes, de 32 anos, estava a postos para encarar o primeiro dia de vestibular. Focado em medicina, ele afirma que a prova de português e a redação serão uma pedra no sapato. “Eu acredito que essa vai ser a parte mais difícil para mim. A prova de português e a redação do vestibular da UnB são muito difíceis”, afirmou.

Já no domingo, as questões serão da área de exatas — biologia, física, química e matemática — a prova também terá 120 questões. Novaes, também apresenta preocupações sobre as questões de matemática. “Estou com uma expectativa mais negativa. Por ser mais difícil, vou tentar me concentrar mais para conseguir realizar uma boa prova”, disse.

Vilma Lúcia, 40, levou a filha Ester Gomes, 20, para a sua quarta tentativa de também passar em medicina. “Minha filha sempre fala que só não passa quem desiste. Ela é muito focada e se preparou muito bem para essa prova”, contou. Cumprindo o seu dever de mãe, Vilma disse que também cuidou da alimentação da filha nas horas anteriores à prova. “Eu preparei o jantar e o almoço dela bem balanceado para não pesar o estômago. Isso é muito importante para manter a pessoa saudável e preparada para a prova”, acrescentou.

O edital prevê que os resultados finais serão disponibilizados pela banca no dia 4 de abril de 2026, e disponíveis no site: https://www.cebraspe.org.br/vestibulares/VESTUNB_26