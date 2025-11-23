InícioPolítica
Prisão Bolsonaro

Médicos de Bolsonaro chegam a Brasília após prisão do ex-presidente

Leandro Echenique e Claúdio Birolini acompanham o estado de saúde de Jair Bolsonaro há um tempo

Médicos do ex-presidente desembarcam na capital - (crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)
Médicos do ex-presidente desembarcam na capital - (crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)

Na manhã deste domingo (23/11), Leandro Echenique, cardiologista, e Cláudio Birolini, cirurgião-geral, desembarcaram na capital para visitar Jair Bolsonaro. O cardiologista cuida da saúde do ex-presidente desde 2018, quando levou uma facada em manifestação de apoiadores. Birolini assumiu o caso do ex-presidente neste ano e participou da última cirurgia de Bolsonaro, que durou mais de 12 horas.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

Leia também: Moraes autoriza Michelle a visitar Bolsonaro

O Supremo Tribunal Federal liberou visitas para todos os médicos que acompanham Jair Bolsonaro. Michelle Bolsonaro também foi autorizada a encontrar o marido. O ex-presidente está preso preventivamente na Superintendência da PF, desde a manhã de sábado (22).

Saiba Mais

  • Google Discover Icon

Mariana Reginato

Repórter da Editoria de Cultura

Estudante de Jornalismo na Universidade de Brasília.

Por Mariana Reginato
postado em 23/11/2025 13:08 / atualizado em 23/11/2025 13:09
SIGA
x