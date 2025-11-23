InícioPolítica
Caiado evolui bem e passará por ablação cardíaca nesta segunda-feira

O governador de Goiás está internado em São Paulo desde ontem (22/11), após episódio de fibrilação atrial. Equipe médica afirma que quadro é estável e procedimento para correção da arritmia está confirmado

O governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União Brasil), 76 anos, apresentou evolução clínica favorável nas últimas 24 horas e permanece internado no Hospital Vila Nova Star, em São Paulo, onde passou a noite em observação contínua. Ele foi hospitalizado ontem (22/11) após um episódio de fibrilação atrial, uma arritmia cardíaca considerada comum e tratável, segundo sua equipe médica.

De acordo com o boletim divulgado neste domingo (23), Caiado segue “clinicamente estável e sem novas ocorrências”. Os médicos reiteram que o governador está consciente, bem-disposto e monitorado de forma permanente.

A cardiologista Ludhmila Hajjar, que coordena a equipe responsável, confirmou que a indicação é pela realização de uma ablação por cateter para corrigir de forma definitiva o distúrbio do ritmo cardíaco. O procedimento, descrito como seguro e já consolidado como padrão terapêutico, está programado para ocorrer amanhã (24).

No boletim, assinado pela doutora Ludhmila, pelo diretor clínico, Paulo Marcelo Gehm Hoff, e pelo diretor-geral do hospital, Daniel Favarão Del Negro, a informação é de que a ablação utilizará cateteres para identificar e eliminar focos do tecido cardíaco que provocam impulsos elétricos irregulares. A expectativa, segundo os médicos, é de controle definitivo da fibrilação atrial.

Por Wal Lima
postado em 23/11/2025 17:39 / atualizado em 23/11/2025 17:41
