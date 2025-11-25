"Não evoluímos", diz Soraya Thronicke sobre equidade de gênero no Senado

"Se a sociedade não se engajar, nós teremos muita dificuldade. E a sociedade brasileira ainda não entendeu" - (crédito: Crédito: Jefferson Rudy/Agência Senado)

A senadora Soraya Thronicke (Podemos/MS) afirmou, nesta terça-feira (25/11), que “é triste chegar ao ponto de fazer uma análise fria de que não evoluímos em nada”, em referência à equidade de gênero no Senado. A parlamentar também destacou que “não vê futuro” em leis e políticas públicas que auxiliem mulheres sem o apoio da sociedade civil.

“Não vejo o futuro aqui dentro se a sociedade não se unir a inúmeros projetos de lei, inclusive dentro, que podem ser executados, desde ter um lugar para você comprar sua marmita bem barata para lavar roupa, para comunidades que podem se desenvolver para facilitar a vida das mulheres”, disse ela na inauguração de um espaço no Senado que traz a história de diversas mulheres importantes na política brasileira, no Dia Internacional para a Eliminação da Violência contra as Mulheres.

“Se a sociedade não se engajar, nós teremos muita dificuldade. E a sociedade brasileira ainda não entendeu. A sociedade civil precisa entrar nesta campanha. Eu não vou falar nessa luta, porque a gente não aguenta mais lutar, nesta campanha em prol da equidade de verdade em todos os lugares”, continuou.

Thronicke comentou, ainda, que vai pressionar o presidente da Casa, Davi Alcolumbre (União Brasil), a dar prioridade ao Projeto de Resolução do Senado 5/2025 (PRS 5), de autoria dela e que visa agilizar a tramitação e votação de projetos de lei relacionados aos direitos das mulheres. De acordo com a senadora, Alcolumbre tem receios em relação à pauta, por conta de possíveis críticas a ele, mas ela garantiu apoio caso priorize o projeto.

