Gleisi: operação contra Refit reforça urgência de PL do Devedor Contumaz

Grupo é o maior devedor do país com a União, somando débitos de mais de R$ 26 bilhões. Projeto está na Câmara e endurece regras contra grandes devedores

"Não temos tempo a perder na luta contra esses criminosos", frisou a ministra sobre a aprovação do PL do devedor contumaz - (crédito: Gil Ferreira/SRI-PR)

A ministra da Secretaria de Relações Institucionais (SRI), Gleisi Hoffmann, afirmou nesta quinta-feira (27/11) que a operação deflagrada contra o Grupo Refit, maior devedor de impostos do país, reforça a importância da aprovação do Projeto de Lei (PL) do Devedor Contumaz. 

Segundo Gleisi, o país precisa de um mecanismo para combater os esquemas de fraude e sonegação fiscal utilizados pelo crime organizado. A ministra enfatizou ainda que o texto precisa ser aprovado rapidamente.

“A nova operação contra os crimes financeiros na Refit reforça o pedido de urgência que o governo do presidente Lula apresentou à Câmara para aprovar o projeto de lei de combate ao devedor contumaz”, escreveu Gleisi em suas redes sociais.

“O Brasil precisa ter um instrumento legal contra os esquemas bilionários de fraude e sonegação fiscal do crime organizado, que foram expostos na Operação Carbono Oculto”, acrescentou.

A Operação Poço de Lobato foi deflagrada nesta quinta-feira, e tem o Grupo Refit como alvo principal. O grupo possui dívida de mais de R$ 26 bilhões com a União, e faz negócios com outras companhias investigadas na Carbono Oculto, que mirou representantes de facções criminosas no sistema financeiro.

Segundo a Receita Federal, o Refit movimentou mais de R$ 70 bilhões em apenas um ano, como forma de ocultar seus lucros.

Regras mais duras

O projeto do devedor contumaz é uma das prioridades do governo para a reta final do ano legislativo. O texto foi aprovado no Senado, e tramita agora na Câmara dos Deputados, com urgência aprovada no final de outubro.

“Não temos tempo a perder na luta contra esses criminosos”, frisou ainda Gleisi Hoffmann.

A matéria endurece regras e define como devedor contumaz aqueles com dívidas injustificadas maiores de R$ 15 milhões com a União e maiores do que 100% de seu patrimônio conhecido. 

Nos âmbitos estadual e municipal, a medida classifica como contumazes os devedores por ao menos quatro períodos de apuração consecutivos ou seis alternados em um prazo de 12 meses.

Victor Correia

Repórter

Jornalista formado pela UnB, com especialização em Jornalismo Digital pela FAAP. Repórter de Política no Correio desde 2022, atualmente como setorista no Planalto. Também estagiou em Ciência, Saúde e Tecnologia no Correio entre 2016 e 2018.

Por Victor Correia
postado em 27/11/2025 15:00
