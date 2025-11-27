Centrão derrota o governo e derruba 24 vetos do licenciamento ambiental

O Congresso Nacional derrubou hoje (27/11) 24 dos 60 vetos presidenciais da Lei Geral do Licenciamento Ambiental. Outros 28 vetos foram destacados e serão analisados e votados em globo. Em um acordo firmado entre os partidos, o governo ficou de fora e não conseguiu evitar a derrota nos votos. O resultado vem após uma semana do encerramento da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP 30).
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
O placar ainda não foi disponibilizado no site do Congresso Nacional. Outros sete vetos foram sobrestados e não serão mais analisados pelo Congresso Nacional devido à Medida Provisória 1308, enviada pelo governo em acordo com o parlamento, que está sendo relatada pelo deputado Zé Vitor (PL-MG), que trata sobre o Licenciamento Ambiental Especial (LAE).
Saiba Mais
- Revista do Correio Almoço saudável: 4 receitas com agrião para fortalecer a imunidade
- Flipar Estudo desvenda miste?rio sobre 5.200 buracos nos Andes peruanos
- Flipar Ônibus escolar para cachorros viraliza e encanta internautas nas redes
- Flipar Exuberância e simbolismo: características do pavão, espécie ‘vaidosa’ do mundo animal
- Flipar Machado de 1,5 milhão de anos é encontrado em deserto no Iraque
- Flipar Tecnologia revela rosto de mulher que existiu há 2.500 anos
-
https://whatsapp.com/
channel/ 0029VaB1U9a002T64ex1Sy2w">Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular