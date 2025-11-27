InícioPolítica
Vetos presidenciais

Centrão derrota o governo e derruba 24 vetos do licenciamento ambiental

28 vetos ainda estão em análise e outros setes foram prejudicados e não serão mais apreciados pelo Congresso Nacional

Congresso Nacional derruba vetos de Lula no licenciamento ambiental uma semana após o fim da COP 30 - (crédito: Kayo Magalhães / Câmara dos Deputados)
O Congresso Nacional derrubou hoje (27/11) 24 dos 60 vetos presidenciais da Lei Geral do Licenciamento Ambiental. Outros 28 vetos foram destacados e serão analisados e votados em globo. Em um acordo firmado entre os partidos, o governo ficou de fora e não conseguiu evitar a derrota nos votos. O resultado vem após uma semana do encerramento da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP 30).

O placar ainda não foi disponibilizado no site do Congresso Nacional. Outros sete vetos foram sobrestados e não serão mais analisados pelo Congresso Nacional devido à Medida Provisória 1308, enviada pelo governo em acordo com o parlamento, que está sendo relatada pelo deputado Zé Vitor (PL-MG), que trata sobre o Licenciamento Ambiental Especial (LAE). 

 

Eduarda Esposito

Repórter

Jornalista, 28 anos, formada na Universidade de Brasília (UnB), repórter da coluna Brasília-DF e das editorias de política, economia e Brasil

Por Eduarda Esposito
postado em 27/11/2025 14:10 / atualizado em 27/11/2025 14:10
