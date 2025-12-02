Aprovação de Lula cai e rejeição passa dos 50%, aponta pesquisa

A desaprovação ao governo Luiz Inácio Lula da Silva voltou a superar a aprovação, de acordo com pesquisa AtlasIntel/Bloomberg divulgada nesta terça-feira (2/12). Segundo o levantamento, a rejeição passou de 48,1% para 50,7%, enquanto a avaliação positiva recuou de 51,2% para 48,6%. O resultado interrompe a tendência de recuperação observada desde agosto e recoloca o Palácio do Planalto em um cenário de maior vulnerabilidade política.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

A pesquisa ainda aponta que 44,4% classificam o governo Lula como ótimo ou bom, enquanto 48,6% o avaliam como ruim ou péssimo. Segundo o instituto, o movimento ocorre em meio às dificuldades do governo em apresentar respostas consideradas efetivas na área de segurança pública, especialmente após a megaoperação realizada no Rio de Janeiro.

Em outros setores, porém, Lula mantém desempenho superior ao do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), sobretudo em relações internacionais, direitos humanos, moradia e turismo. Ainda assim, o governo anterior lidera a percepção positiva na maior parte dos temas avaliados — 13 dos 18 quesitos — com destaque para responsabilidade fiscal, segurança pública e carga tributária. No campo das políticas sociais, há empate.

Leia também: Aproximação do PL com Ciro Gomes racha a família Bolsonaro

A pesquisa também mapeia os principais acertos atribuídos ao atual governo. O programa Farmácia Popular aparece no topo, com aprovação de 86%, seguido da ampliação da faixa de isenção do Imposto de Renda para rendas mensais abaixo de R$ 5 mil (81%). A retomada do Minha Casa Minha Vida (74%) e o Desenrola, programa de renegociação de dívidas (72%), também foram bem avaliados. Entre as medidas mais criticadas estão a taxação de compras internacionais — a chamada “taxa das blusinhas” (65%) — e o aumento do IOF (58%).

Leia também: STF proíbe candidaturas avulsas e reforça exigência de filiação partidária

O levantamento ouviu 5.510 pessoas em todo o país, entre 22 e 27 de novembro, por meio de recrutamento digital aleatório. A margem de erro é de um ponto percentual, com nível de confiança de 95%.



* Com informações da Agência Estado

Saiba Mais Política Relatório da PEC da segurança pública será discutido no colégio de líderes

Relatório da PEC da segurança pública será discutido no colégio de líderes Política Lula entra em campo para salvar Messias no STF

Lula entra em campo para salvar Messias no STF Política Policiais civis fazem ato a favor da PEC da Segurança nesta terça-feira