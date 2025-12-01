Policiais civis fazem ato contra a PEC da Segurança nesta terça-feira

Além do ato, representantes devem se encontrar com parlamentares em reuniões para apresentar propostas contra a PEC - (crédito: Tânia Rego/Agência Brasil)

Nesta terça-feira (2/12), policiais civis que vieram de várias regiões do país para Brasília vão fazer um protesto contra a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) da Segurança. O ato está previsto para ocorrer às 10h, com concentração em frente ao Anexo II da Câmara dos Deputados. O texto da proposta será apresentado pelo relator Mendonça Filho (União-PE) aos líderes partidários da Casa no mesmo dia.

“Várias federações convocaram suas representações sindicais nos estados. A expectativa é que mais de 1000 policiais compareçam para acompanhar a audiência”, disse a assessoria do Sindicato dos Policiais Civis do Distrito Federal (Sinpol-DF).

A proposta é uma das apostas do governo Lula para enfrentar o problema da segurança pública no país, mas vem sofrendo resistências no Parlamento e por parte de governadores, em especial, contra o dispositivo que atribui à União a elaboração do plano nacional de segurança pública que deverá ser observado pelos estados e pelo Distrito Federal.

Entre os principais questionamentos da oposição está que a União, segundo o texto apresentado inicialmente, seja a responsável por elaborar a política nacional de segurança pública, “cujas diretrizes serão de observância obrigatória por parte dos entes federados, ouvido o Conselho Nacional de Segurança Pública e Defesa Social, integrado por representantes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios”.