Lula vê possibilidade de o Brasil voltar a exportar diesel e gasolina

Lula disse que quer usar Petrobras de exemplo de que é possível ter energia limpa mesmo com uso de petróleo -

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou, nesta terça-feira (2/12), que o Brasil pode voltar a ser exportador de óleo diesel e de gasolina, com a descoberta e exploração de novos poços de petróleo.

A fala ocorre em meio a críticas que o governo federal recebe por ter autorizado a exploração de petróleo na Margem Equatorial, próximo à Foz do Rio Amazonas, que contraria a necessidade do fim do uso de combustíveis fósseis.

“Nós achamos que aqui vai atender uma parte muito importante do Nordeste. Acho que o Brasil pode voltar a ser exportador de óleo diesel, de gasolina, na medida que nós descobrirmos mais poços de petróleo”, disse Lula em entrevista ao programa Balanço Geral, da TV Guarapes, em Recife.

Lula está em Pernambuco para inaugurar a ampliação da Refinaria Abreu e Lima, considerada a mais moderna da Petrobras. Com as obras previstas, a produção no local deve chegar a 260 mil barris de petróleo por dia.

Energia limpa com petróleo

“A gente quer utilizar a Petrobras como modelo de que é possível, mesmo você utilizando o petróleo, você ter uma energia altamente limpa”, disse ainda o presidente.

Lula também anunciou que vai a Hanôver, na Alemanha, em abril do próximo ano para participar da maior feira industrial do mundo, conhecida como Hannover Messe.

O petista disse que fez um desafio ao primeiro-ministro alemão, Friedrich Merz, para comparar o nível de emissão de gases tóxicos dos combustíveis brasileiros contra os combustíveis da Alemanha.

“O que eles estão prometendo fazer em 2040, nós estamos fazendo hoje”, enfatizou.