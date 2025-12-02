InícioPolítica
Lula vê possibilidade de o Brasil voltar a exportar diesel e gasolina

Presidente afirmou nesta terça-feira (2/12) que o país pode voltar a exportar os combustíveis com a exploração de novos poços de petróleo

Lula disse que quer usar Petrobras de exemplo de que é possível ter energia limpa mesmo com uso de petróleo -
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou, nesta terça-feira (2/12), que o Brasil pode voltar a ser exportador de óleo diesel e de gasolina, com a descoberta e exploração de novos poços de petróleo.

A fala ocorre em meio a críticas que o governo federal recebe por ter autorizado a exploração de petróleo na Margem Equatorial, próximo à Foz do Rio Amazonas, que contraria a necessidade do fim do uso de combustíveis fósseis.

“Nós achamos que aqui vai atender uma parte muito importante do Nordeste. Acho que o Brasil pode voltar a ser exportador de óleo diesel, de gasolina, na medida que nós descobrirmos mais poços de petróleo”, disse Lula em entrevista ao programa Balanço Geral, da TV Guarapes, em Recife.

Lula está em Pernambuco para inaugurar a ampliação da Refinaria Abreu e Lima, considerada a mais moderna da Petrobras. Com as obras previstas, a produção no local deve chegar a 260 mil barris de petróleo por dia.

Energia limpa com petróleo

“A gente quer utilizar a Petrobras como modelo de que é possível, mesmo você utilizando o petróleo, você ter uma energia altamente limpa”, disse ainda o presidente.

Lula também anunciou que vai a Hanôver, na Alemanha, em abril do próximo ano para participar da maior feira industrial do mundo, conhecida como Hannover Messe. 

O petista disse que fez um desafio ao primeiro-ministro alemão, Friedrich Merz, para comparar o nível de emissão de gases tóxicos dos combustíveis brasileiros contra os combustíveis da Alemanha.

“O que eles estão prometendo fazer em 2040, nós estamos fazendo hoje”, enfatizou.

Victor Correia

Repórter

Jornalista formado pela UnB, com especialização em Jornalismo Digital pela FAAP. Repórter de Política no Correio desde 2022, atualmente como setorista no Planalto. Também estagiou em Ciência, Saúde e Tecnologia no Correio entre 2016 e 2018.

Por Victor Correia
postado em 02/12/2025 13:53 / atualizado em 02/12/2025 14:18
