Lula nega tensão com Congresso, mas acusa "sequestro" do Orçamento

Presidente disse que o pagamento de emendas impositivas é "um erro histórico". Petista criticou ainda derrubada de vetos à lei do licenciamento

"Vocês acham que nós, do governo, temos algum problema com o Congresso Nacional? A gente não tem", destacou Lula - (crédito: Ricardo Stuckert/PR)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva negou nesta quinta-feira (4/12) que o governo federal tenha algum tipo de tensão com o Congresso Nacional. Porém, criticou as emendas impositivas, que chamou de "um erro histórico", e disse que o Legislativo "sequestra" metade do Orçamento da União.

O chefe do Executivo também criticou a derrubada de seus vetos ao marco do licenciamento ambiental, que atribuiu ao agronegócio.

"Vocês acham que nós, do governo, temos algum problema com o Congresso Nacional? A gente não tem. Eu, sinceramente, não concordo com as emendas impositivas. Eu acho que o fato de o Congresso Nacional sequestrar 50% do Orçamento da União é um grave erro histórico", disse o petista durante reunião do Conselho Nacional de Desenvolvimento Econômico Social e Sustentável (CNDES), o “Conselhão”, no Palácio do Itamaraty.

"Eu acho. Mas você só vai acabar com isso quando você mudar as pessoas que governam, que aprovaram isso", acrescentou.

O presidente Lula discursou durante o último encontro do Conselhão neste ano. O órgão reúne empresários, autoridades e representantes da sociedade civil para aconselhar o presidente na formulação de políticas públicas.

A fala ocorre em um momento onde há, sim, tensão entre Executivo e Legislativo. Especialmente com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), que reagiu mal à indicação do advogado-Geral da União (AGU), Jorge Messias, a uma vaga no Supremo Tribunal Federal (STF).

Vetos foram para proteger o agro

Lula disse ainda que seus vetos ao marco legal do licenciamento visavam "proteger o agronegócio" de não conseguir vender seus produtos no mercado internacional, que exige cada vez mais, como contrapartida, a proteção ao meio ambiente.

"Essa mesma gente que derrubou os meus vetos, quando a China, quando a Europa pararem de comprar soja, quando alguém parar de comprar nossa carne, nosso algodão, vão vir falar comigo outra vez. ‘Presidente, fala com o Xi Jinping, fala com a União Europeia, fala com a Rússia, fala com não sei com quem’", ironizou.

"Porque eles sabem que eles estão errados. Eles sabem que nós queremos que a nossa produção seja cada vez maior, mas cada vez mais sustentável e cada vez mais limpa", acrescentou.

Victor Correia

Repórter

Jornalista formado pela UnB, com especialização em Jornalismo Digital pela FAAP. Repórter de Política no Correio desde 2022, atualmente como setorista no Planalto. Também estagiou em Ciência, Saúde e Tecnologia no Correio entre 2016 e 2018.

Por Victor Correia
postado em 04/12/2025 15:57 / atualizado em 04/12/2025 15:57
