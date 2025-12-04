CPMI do INSS rejeita convocação de Jorge Messias, indicado por Lula ao STF

Apesar da pressão de parte da oposição, a maioria do colegiado avaliou que a oitiva de Messias não seria necessária neste momento da investigação - (crédito: Andressa Anholete/Agência Senado)

A Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) do INSS rejeitou, nesta quinta-feira (4/12), por 19 votos a 11, a convocação do advogado-geral da União, Jorge Messias. A iniciativa buscava obter esclarecimentos sobre as medidas adotadas pela Advocacia-Geral da União (AGU) diante das denúncias de descontos indevidos aplicados a aposentados e pensionistas.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Deputados e senadores favoráveis à convocação argumentavam que Messias, indicado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva para ocupar uma vaga no Supremo Tribunal Federal (STF), precisava detalhar a atuação da AGU no enfrentamento do esquema de fraudes que impacta beneficiários do Instituto Nacional do Seguro Social.

Ao todo, sete requerimentos que solicitavam a presença do chefe da AGU estavam na pauta da CPMI. Entre eles, um do deputado Evair de Melo (PP-ES), que sustentava haver “contradições e omissões” na condução das ações do órgão em relação ao caso.

Leia também: CPMI do INSS convoca Romeu Zema para depor sobre empresa da família

O parlamentar citou documentos internos da AGU, elaborados por procuradores da 4ª Região e referendados pela Corregedoria-Geral, que teriam identificado nove entidades com aumento expressivo de reclamações judiciais por descontos não autorizados em benefícios previdenciários.

Apesar da pressão de parte da oposição, a maioria do colegiado avaliou que a oitiva de Messias não seria necessária neste momento da investigação, mantendo o foco em outros agentes considerados diretamente ligados ao esquema.

Saiba Mais Flipar Regiões pelo mundo que têm identidade própria

Regiões pelo mundo que têm identidade própria Turismo 9 lugares no Brasil para praticar esportes náuticos

9 lugares no Brasil para praticar esportes náuticos Turismo Belo Horizonte vence Prêmio Nacional do Turismo com o projeto Menuuh

Belo Horizonte vence Prêmio Nacional do Turismo com o projeto Menuuh Flipar Críticos do ‘The New York Times’ elegem os 10 melhores filmes de 2025; veja!

Críticos do ‘The New York Times’ elegem os 10 melhores filmes de 2025; veja! Revista do Correio Pantone anuncia a cor de 2026; veja qual é

Pantone anuncia a cor de 2026; veja qual é Flipar Descubra onde está o maior volume de água doce do planeta

