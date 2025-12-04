CPMI do INSS rejeita convocação de Jorge Messias, indicado por Lula ao STF

A Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) do INSS rejeitou, nesta quinta-feira (4/12), por 19 votos a 11, a convocação do advogado-geral da União, Jorge Messias. A iniciativa buscava obter esclarecimentos sobre as medidas adotadas pela Advocacia-Geral da União (AGU) diante das denúncias de descontos indevidos aplicados a aposentados e pensionistas.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular
Deputados e senadores favoráveis à convocação argumentavam que Messias, indicado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva para ocupar uma vaga no Supremo Tribunal Federal (STF), precisava detalhar a atuação da AGU no enfrentamento do esquema de fraudes que impacta beneficiários do Instituto Nacional do Seguro Social.
Ao todo, sete requerimentos que solicitavam a presença do chefe da AGU estavam na pauta da CPMI. Entre eles, um do deputado Evair de Melo (PP-ES), que sustentava haver “contradições e omissões” na condução das ações do órgão em relação ao caso.
O parlamentar citou documentos internos da AGU, elaborados por procuradores da 4ª Região e referendados pela Corregedoria-Geral, que teriam identificado nove entidades com aumento expressivo de reclamações judiciais por descontos não autorizados em benefícios previdenciários.
Apesar da pressão de parte da oposição, a maioria do colegiado avaliou que a oitiva de Messias não seria necessária neste momento da investigação, mantendo o foco em outros agentes considerados diretamente ligados ao esquema.
Saiba Mais