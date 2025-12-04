InícioPolítica
Indicação ao STF

Sabatina de Jorge Messias fica para 2026

O presidente do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre (União-AP), fez o anúncio momentos após a votação da LDO 2026

O advogado-geral da União, Jorge Messias - (crédito: José Cruz/Agência Brasil)
Depois de cancelar a sabatina do advogado-geral da União, Jorge Messias, indicado ao Supremo Tribunal Federal (STF), na última terça-feira (2/12), o presidente do Senado Federal, Davi Alcolumbre (União-AP), afirmou que a discussão sobre o tema ficará para 2026.

A informação foi dada a jornalistas momentos após a votação de Lei de Diretrizes Orçamentária (LDO) do ano que vem, nesta quinta-feira (4/12), em sessão conjunta do Congresso Nacional. “Este ano trataremos somente de orçamento”, disse o parlamentar, brevemente, sem dar maiores detalhes sobre a nova data para a avaliação do indicado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva ao STF.

Messias terá de ser sabatinado na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) antes de ter sua indicação apreciada em plenário. Ele foi escolhido por Lula para a vaga aberta com a aposentadoria do ministro Luís Roberto Barroso.

Além de ser aprovado na sabatina da CCJ, o indicado precisa ter o nome confirmado no plenário, com maioria absoluta de votos, ao menos 41 senadores. O presidente da CCJ é o senador Otto Alencar (PSD-BA), e o relator da indicação, o senador Weverton (PDT-MA).

Wal Lima

Repórter de Política

Jornalista com mais de 10 anos de experiência, com especialização em Marketing Político Digital. Além da experiência em redação e portais, já atuei como assessora de comunicação de parlamentares na Câmara dos Deputados. Tenho o jornalismo como uma missão

Por Wal Lima
postado em 04/12/2025 19:04
