Cantora Ana Carolina celebra 25 anos de carreira com nova turnê

No dia 21 de março de 2026, a cantora Ana Carolina se apresentará no Centro de Convenções Ulysses com a turnê 25 Anas. O espetáculo marca as mais de duas décadas de carreira da artista. Os ingressos para a apresentação na capital já estão disponíveis no site da Bilheteria Digital.

O repertório reúne os principais sucessos da carreira da cantora, como Garganta, É isso aí e Elevador. Além dos clássicos, conta ainda com músicas inéditas do EP Ainda Já – Volume 1, lançada em 10 de julho deste ano. Dentre as novas faixas, Mãe marca uma homenagem delicada da cantora à falecida mãe, Aparecida de Souza.

Ana Carolina se apresenta ao lado da banda composta por Juliano Valle (teclados e programação), Theo Silva (guitarras e violão), André Vasconcellos (baixo), Thiago Faria (violoncelo), Cesinha (bateria) e Léo Reis (percussão). O show é dirigido por Jorge Farjalla, e se divide em cinco atos não cronológicos que ajudam a contar as eras vividas pela cantora, ao passar por diferentes fases de sua produção musical. A estrutura reforça a proposta da turnê ao utilizar elementos visuais e projeções que criam uma ambientação imersiva e emocionante ao evento.





Serviço

Ana Carolina – Turnê 25 Anas

Dia 21 de março de 2026, ás 21h, no Centro de Convenções Ulysses Guimarães. Ingressos a partir de R$90, disponíveis no site da Bilheteria Digital.

*Estagiária sob a supervisão de Nahima Maciel