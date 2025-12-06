María Corina Machado vai à Noruega receber Nobel da Paz

María Corina enfrenta, desde 2014, uma proibição judicial que limita sua saída do território venezuelano sem autorização formal das autoridades - (crédito: AFP)

A vencedora do prêmio Nobel da Paz, deste ano, María Corina Machado confirmou que participará, em Oslo, na Noruega, da cerimônia de entrega do Prêmio Nobel da Paz, marcada para o dia 10 de dezembro. A informação foi confirmada pelo Comitê Norueguês do Nobel, que mantém contato direto com a dirigente política e acompanha os preparativos para a solenidade.

Segundo interlocutores do comitê, a líder da oposição venezuelana manteve diálogo com os organizadores na noite desta sexta-feira (5/12) e confirmou a intenção de comparecer pessoalmente ao evento. No entanto, detalhes sobre o deslocamento, data de partida ou condições da viagem não foram divulgados, em razão do contexto político sensível envolvendo a líder venezuelana.

Ela enfrenta, desde 2014, uma proibição judicial que limita a saída do território venezuelano sem autorização formal das autoridades. À época, o governo a acusou de envolvimento em atos de conspiração e tentativas de desestabilização institucional — alegações negadas por ela.

O reconhecimento concedido pelo Comitê do Nobel foi anunciado em outubro e destacou a atuação contínua da dirigente na defesa das liberdades civis, da democracia e do Estado de Direito na Venezuela. Em justificativa, os jurados ressaltaram o papel de María Corina como uma das principais vozes da oposição democrática em um cenário marcado por repressão política, cerceamento eleitoral e denúncias de violações sistemáticas de direitos.

A data da cerimônia coincide tradicionalmente com o aniversário da morte de Alfred Nobel, industrial sueco que instituiu o prêmio por meio de testamento registrado em 1895. O evento reúne autoridades internacionais, representantes diplomáticos e organizações da sociedade civil, sendo considerado um dos mais simbólicos do calendário político global.

