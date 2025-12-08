InícioPolítica
Prefeito é preso por porte ilegal de arma durante blitz em Minas

Gestor municipal carregava pistola .380 e confessou que não possuía porte; defesa alega que ele é Colecionador, Atirador Desportivo e Caçador (CAC)

José de Oliveira Flor (MDB), de 58 anos, portava pistola .380 no banco traseiro da caminhonete - (crédito: Redes Sociais/Reprodução)

O prefeito de Periquito (MG), José de Oliveira Flor (MDB), de 58 anos, foi preso na noite de sexta-feira (5/12) por porte ilegal de arma de fogo durante uma operação da Polícia Militar Rodoviária na BR-458, em Ipatinga, no Vale do Aço. Ele estava com uma pistola Taurus calibre .380 e três cartuchos.

Segundo a PM, a guarnição abordou uma caminhonete com dois ocupantes e percebeu que o passageiro, o prefeito, demonstrava nervosismo, tentando pegar uma pasta no banco traseiro. Questionado se havia algo ilícito no veículo, José Flor confessou que carregava a pistola dentro da pasta e que não tinha porte.

A PM destacou que o prefeito cooperou durante toda a abordagem. Ele recebeu voz de prisão e foi levado à Delegacia Regional de Ipatinga, acompanhado por advogado, com todos os direitos constitucionais garantidos.

Nota da prefeitura

A prefeitura de Periquito divulgou esclarecimentos nas redes sociais depois do ocorrido:

  • O prefeito é Colecionador, Atirador Desportivo e Caçador (CAC) registrado em Governador Valadares, onde pode usar produtos controlados pelo Exército.
  • Como a abordagem ocorreu em Ipatinga, ele foi levado à Delegacia Regional para prestar esclarecimentos e confirmou a condição de CAC.
  • A legislação exige que armas de CAC sejam transportadas no porta-malas. Caso estejam no interior do veículo, estão sujeitas à apreensão.
  • A arma estava no banco traseiro, motivo pelo qual foi apreendida. O caso resultou no pagamento de fiança e posterior liberação do prefeito.

Wellington Barbosa - Estado de Minas

Por Wellington Barbosa - Estado de Minas
postado em 08/12/2025 11:58
