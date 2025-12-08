Prefeito é preso por porte ilegal de arma durante blitz em Minas

José de Oliveira Flor (MDB), de 58 anos, portava pistola .380 no banco traseiro da caminhonete - (crédito: Redes Sociais/Reprodução)

O prefeito de Periquito (MG), José de Oliveira Flor (MDB), de 58 anos, foi preso na noite de sexta-feira (5/12) por porte ilegal de arma de fogo durante uma operação da Polícia Militar Rodoviária na BR-458, em Ipatinga, no Vale do Aço. Ele estava com uma pistola Taurus calibre .380 e três cartuchos.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Segundo a PM, a guarnição abordou uma caminhonete com dois ocupantes e percebeu que o passageiro, o prefeito, demonstrava nervosismo, tentando pegar uma pasta no banco traseiro. Questionado se havia algo ilícito no veículo, José Flor confessou que carregava a pistola dentro da pasta e que não tinha porte.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

A PM destacou que o prefeito cooperou durante toda a abordagem. Ele recebeu voz de prisão e foi levado à Delegacia Regional de Ipatinga, acompanhado por advogado, com todos os direitos constitucionais garantidos.

Nota da prefeitura

A prefeitura de Periquito divulgou esclarecimentos nas redes sociais depois do ocorrido: