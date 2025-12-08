Flávio busca apoio do Centrão para tentar manter pré-candidatura

Parlamentar se encontra com as lideranças na noite desta segunda-feira (8/12), em sua residência em Brasília - (crédito: Ed Alves/CB)

Depois de ser criticado pelos seus próprios aliados da ala bolsonarista com o anúncio de sua pré-candidatura ao Palácio do Planalto para as eleições de 2026, o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) busca amparo junto aos líderes do Centrão do Congresso Nacional, para ganhar força na competição política. De acordo com informações divulgadas pela CNN, o parlamentar se encontra com as lideranças na noite desta segunda-feira (8/12), em sua residência em Brasília.

O objetivo do encontro será de quebrar qualquer tipo de resistência do grupo à sua pré-candidatura à Presidência da República. Na pauta, ainda está previsto um possível acordo em apoio a uma anistia para os condenados pelos atos do dia 8 de janeiro de 2023 e pela trama golpista.

Dois presidentes de partidos que foram convidados para o encontro, informaram que não iriam: o presidente nacional do Republicanos, Marcos Pereira, e o presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, que deve apoiar o governador do Paraná, Ratinho Júnior, na disputa presidencial.

Críticas

Ainda nesta segunda-feira, o presidente nacional do Progressistas, senador Ciro Nogueira (PI), que sempre se apresentou como um aliado do ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, declarou que considerava inviável a candidatura de Flávio, destacando ainda que “apenas os governadores Tarcísio de Freitas (Republicanos-SP) e Ratinho Junior (PSD-PR) reúnem força para liderar o campo conservador”.

Na última sexta (5), o líder evangélico e pastor Silas Malafaia, conhecido como “cabo eleitoral” de Bolsonaro, disse por meio das redes sociais que a decisão do ex-presidente de indicar o filho como sucessor era um “amadorismo da direita faz a esquerda dar gargalhadas”.

O pastor não chegou a citar nomes e negou que se tratava de uma crítica direta ao clã Bolsonaro, mas a fala coincidiu com a data que Flávio anunciou a pré-candidatura e levantou uma possibilidade de embate entre os dois nos bastidores da política em Brasília.

“Não estou falando nem contra e nem a favor de ninguém. Somente isto”, completou o pastor na publicação.